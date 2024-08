NAUČNICI PRONAŠLI TRAGOVE KRVI NA RELIKVIJI VEZANOJ ZA ISUSA: Nova analiza ostavila stručnjake u čudu DOŠLI DO ŠOKANTNIH OTKRIĆA

Nova analiza Torinskog pokrova navodno je otkrila dokaze da je raspeće Isusa Hrista možda istorijski tačno!

Biblija detaljno opisuje kako je Isus pretrpeo teške batine i zadobio rane od uboda i eksera zabijanih u ruke i noge. Hrišćani veruju da su tragovi rana utisnuti na pogrebni pokrov koji se sada čuva u Torinu.

Inženjer sa Univerziteta u Padovi u Italiji koristio je savremenu tehnologiju da ponovo analizira uzorke uzete sa tkanine sedamdesetih godina prošlog veka i pronašao sitne čestice krvi koje su imale tragove otkazivanja organa, trauma, bolesti, ali i zračenja.

Nalazi su tipični za drevni Jerusalim što sugeriše da je pokrov verovatno nastao u tom regionu, a ne u Evropi, kako tvrde mnogi skeptici koji veruju da je posredi srednjovekovni falsifikat.

Nezavisni stručnjaci su, međutim, odbacili nalaze, rekavši da je krv mogla kontaminirati tkaninu u bilo kom trenutku u proteklih 700 godina.

Torinski pokrov je komad lanenog platna, dugačak nešto više od četiri metra, sa bledom slikom prednje i zadnje strane čoveka za koga hrišćani veruju da je Isus.

Platno je prvi put predstavljeno javnosti 1350-ih kada je bilo izloženo u maloj sabornoj crkvi u Lireju severnoj Francuskoj. Neki veruju da je to srednjovekovni lažnjak.

Tek 1978. godine prvi fizički uzorci su uklonjeni sa tkanine. To je urađeno pomoću lepljive trake za pažljivo podizanje čestica sa prednjih vlakana i usisivača za prikupljanje prašine sa zadnje strane. Nije, međutim, bilo pouzdanih dokaza da li je u uzorcima prisutna krv ili ne.

Sada je profesor sa Univerziteta u Padovi Đulio Fanti stavio te uzorke pod moderne mikroskope koji mogu da istaknu detalje sve do veličine pojedinačnih čestica. Studija je objavljena u Archives of Hematology Case Reports and Rewievs koja je recenzirala njegovo istraživanje.

foto: Files / ČTK / Profimedia

Ponovo analizirane čestice pokazale su prisustvo hemoglobina, koji je ključna komponenta krvi, kao i dve različite vrste krvi koje je Fanti označio kao Tip A i Tip B. Fanti kaže da to sugeriše da je tkanina korišćena na nekome sa krvavim povredama.

Tragovi kreatina su takođe identifikovani u uzorku omotača koji se oslobađa u krvotok kada osoba doživi povredu mišića ili neku vrstu traume. Telo inače proizvodi kreatin iz aminokiselina u jetri, bubrezima i pankreasu i oslobađa hemikaliju u krvotok kada su ćelije u mozgu, srcu ili skeletnim mišićima oštećene.

- Visoki procenat kreatinina koji se nalazi u (uzorcima lepljive trake) može se objasniti, posebno tokom Isusovog poslednjeg sata pre smrti na krstu, smanjenim protokom krvi u bubrezima takođe uzrokovanim hipovolemijom i teškom dehidracijom - navodi se u studiji.

Fanti je tvrdio da se njegovi nalazi poklapaju sa Jevanđeljem po Jovanu u kome se navodi da je Isus pre smri rekao da je žedan.

Uzorci su takođe pokazivali znakove da je osoba čija je krv navodno zamrljala pokrov patila od uremičnog sindroma koji se javlja kada bubrezi nisu u stanju da eliminišu otpadne materije. To se obično dešava zbog bolesti bubrega, međutim, može biti izazvano i tupom traumom organa za koju Fanti veruje da se možda dogodila kada je Isus bičevan.

- Ja bih nazvao krv A grupe kao krv koja je izašla iz tela nakon smrti iliti postmortem krv. Sastoji se od mikrocita koji ukazuju na respiratornu patnju Isusa na krstu - rekao je za Dejli mejl Fanti koji proučava Svetu plaštanicu već 25 godina.

Testiranje ne može da dokaže čija je krv.

Nova nedavna studija, podetimo, tvrdi da je pronašla dokaze da Torinski pokrov datira pre 2.000 godina. Novo otkriće je u potpunoj suprotnosti sa studijom iz 1988. godine koja je otkrila da je pokrov lažan nakon što su istraživači utvrdili da je proizveden između 1260. i 1390. godine nove ere.

Fanti je otkrio da čestice krvi koje je označio kao "Tip B" uglavnom imaju tamniju boju od krvi "Tip A" i oštrije ivice. Tvrdi da to sugeriše da je tip B nastao pre nego što je Isus umro i da su razlike posledica karakteristika zgrušavanja.

- Tip B se sastoji od koaguliranih krvnih kora koje su verovatno nastale kada je Isus bio na krstu ili izašao na Golgotu - rekao je Fanti.

Obe vrste krvi takođe su imale tragove zemljanih materijala za koje Fanti kaže da se obično nalaze u Jerusalimu, kao što su glina i krečnjak, što sugeriše da je pokrov možda nastao u regionu.

Biblija navodi da je Josif, jedan od Isusovih učenika, skinuo Hrista sa krsta i umotao u platneni pokrov koji je prethodno kupio. Neki veruju da Isusovo telo za to vreme nije oprano, već brzo stavljeno u grob, što znači da nije očišćeno od zemljanih materijala pre nego što je umotano.

(Kurir.rs/Dejli mejl/Preneo Z.Ko)