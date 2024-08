OČEKUJU SE KRUPNE STVARI: "Ukrajinci osvojili 1.000 kilometara kvadratnih, za to vreme Rusi su otvorili put ka ovom gradu"

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" analizirali su geopolitička dešavanja uz pitanje da li je svet na ivici rata, sa obzirom na to da dolazi do eskalacije sukoba i na rusko-ukrajinskom i na izraelsko-libanskom frontu.

Naime, petoro ljudi je poginulo u ukrajinskom granatiranju u Ruskoj Belgorodskoj oblasti, pri čemu je njih 12-oro povređeno, od kojih su troje deca. Sa druge strane, u Izraelu je uvedeno vanredno stanje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu istakao je da je vlada odlučena da učini sve da zaštiti zemlju.

foto: Shutterstock

Sagovornici Kurir televizije koji su diskutovali o ovim potezima na svetskoj sceni, bili su Milorad Đošić, pukovnik u penziji i Srbo Filipović, politički analitičar.

Đošić je prvo komentarisao najnovija dešavanja, odnosno ofanzivu koju je vojska Ukrajine pokrenula:

- Kada su Ukrajinci prešli na teritoriju Rusije, rekao sam da neko treba debelo da odgovara za to. Da li neko igra šah, mada su Rusi po tome poznati, i da li ga sada igraju, to je pitanje. Nikada ne bih dozvolio da neko uđe na moju teritoriju sa vojskom. Moguće da Rusi popuštaju jer idu svojim glavnim pravcom sa jugo-istoka, prema severo-zapadu, oni su na pragu zauzimanja grada Prokovsk. Doduše, Ukrajinci su osvojili 1.000 kilometara kvadratnih, a za to vreme, Rusiji se otvorila teritorija prema Prokovsku, a tamo idu na Pavlovgrad koji ima 120.000 stanovnika. Tu se nešto krupno događa, na tom donjem ratištu. Normalno je da dron udari u zgradu, ne misle valjda Rusi da će ovi da sede, ipak profesionalizam vlada na obe strane.

Filipović je analizirao situaciju na Bliskom Istoku, s obzirom na to da su najavljeni napadi na Liban:

02:39 Ukrajinci osvojili 1.000 metara kvadratnih, za to vreme Rusi su otvorili put ka OVOM gradu Stručnjaci: Očekuju se krupne stvari

- Vatra u toj oblasti se ne širi onoliko koliko je bilo očekivano. One analize da će doći do Trećeg svetskog rata, da će se sukobiti Amerika i Kina, oko tog regiona, nisu baš takve. Dakle, prisustvom američkih i britanskih snaga, jeste odvraćajući faktor od neke totalne eskalacije i požara. Biće, nažalost, velikih žrtava i razaranja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

10:32 UKRAJINA ENORMNIM NAPADOM NA MOSKVU SAMO SKRETALA PAŽNJU? Eksperti tvrde: Znali su da može doći do eskalacije