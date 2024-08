OVAJ POTEZ ZELENSKOG JE RAZJARIO PUTINA "Zato je pokrenut napad na Kijev!" Đokić: Tražio je ovo oružje, Moskva odmah reagovala

Najmanje četiri osobe poginule su u vazdušnim udarima ruskih snaga na ukrajinsku prestonicu Kijev i druge gradove te zemlje. Napad je izveden raketama i dronovima, a gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je došlo do prekida u snabdevanju strujom i problema sa snabdevanjem vodom.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su Rusi u napadu koristili više od 100 projektila i oko 100 dronova. On je pozvao zapadne saveznike da obezbede resurse protivvazdušne odbrane. Kako kaže, to je bio jedan od najvećih napada ruskih snaga koji je pritom ciljao kritičnu civilnu infrastrukturu.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali situaciju na rusko-ukrajinskom frontu bili su Veselin Šljivančanin, general i Branimir Đokić, analitičar.

Đokić je dao ocenu na novonasatalu poziciju koju su zauzele obe strane u ovom sukobu.

- Ovo možemo gledati kao jedan, možda ne ključnih, ali prekretnica u ovom sukobu, zato što ovaj napad na Kijev i na Ukrajinu, tim raketama, na civilnu i vojnu infrastrukturu, je došao nakon napada Ukrajinaca na Moskvu, gde su ti dronovi uglavnom oboreni, ali se po drugim oblastima gađaju vojni aerodromi, rafinerije, vidimo da najveća gori, tako da Ukrajinci imaju uspeha po dubini teritorije. Zelenski je pre dva, tri dana tražio od saveznika da mu se dozvoli da krstareće projektile Storm šedou (Storm shadow), ove srednjeg dometa, oko 500-600 km, mogu i 1.500 km da idu, da se dozvole za korišćenje na teritoriji Rusije. Ovaj napad na Kijev bih gledao kao upozorenje Rusije, odnosno Putina, šta može da se desi Ukrajini, ukoliko se ona usudi da počne da koristi krstareće projektile na teritoriji Rusije, jer napadi dronovima mogu da budu uspešni, ali savremenom tehnologijom, može se dobro odbraniti od toga - započeo je Đokić, pa nastavio:

- Doduše, krstareće projektile, ako počnu da padaju po centru Moskve, po centru Petrovgrada, da, Zelenski je tražio, kao što smo pričali, da spusti jedan dozvol da gađa krstarećim projektirima Moskvu i Petrovgrad, tako da to je onda vrlo opasno po Putina, jer može dokrenuti javno mnjenje protiv njega i zato su, pretpostavljam, ovi napadi da pokažu šta je Rusija spremala da bi upozorila Zelenskog da to ne rade. Zbog toga mislim da je ovo jedan od ključnih momenata u ratu, jer ako se dozvoli Ukrajincima da koriste, ne samo najmodernije dronove, nego i krstareće projektile duboko po teritoriji Rusije za gađanje ciljeva, mi ćemo onda dobiti potpuno novu dimenziju rata, što će i ubrzati kraj je rata, jer će onda i Rusija biti primorana da ipak krene ka nekom kompromisu.

Šljivančanin se osvrnuo na početak ovog sukoba, pa je i sa vojne strane analizirao trenutnu situaciju u ratu:

- Kada govorimo o ratu, to je mnogo strašna stvar i samim tim niko ne ulazi u rat tek tako. Kada je Rusija rešila da izvede takve akcije, rekli su da je to specijalna operacija i nisu u svojoj zemlji proglasili ratno stanje, tek je u nekim oblastima bilo vanredno stanje. Onda je čitav NATO, a sada govorimo zapad, a nisu sve zapadne krenule, ali čitav NATO je krenuo da se suprostavi Rusiji. Ako smo pratili to sve, više sa vojničke strane, nego političke, oni su birali ciljeve koje će da uništavaju, ali su gledali da bude što manje civilnih žrtava. Ovo sada što rade Ukrajinci, ako su uspeli da iznenade Rusiju, onda ne znam da li Rusija uopšte može da bude velika sila. Drugo, ako Rusi namerno puštaju da se nešto desi zbog sopstvenih ciljeva, oni su rekli da njima ne treba teritorija, nego da zaštite svoj narod. Međutim, neistine se šire, svako izmišlja razna zbivanja, a Zelenski daje informacije, dok NATO daje saopštenja samo kada su sednice.

