KAKO JE KAMALA HARIS NAPRAVILA NEVEROVATAN PREOKRET? Dopisnik iz Njujorka otkrio: Pre mesec dana smo svi mislili da će izgubiti

Više od 200 republikanaca koji su radili za predsednika Džordža Buša mlađeg, senatora Mita Romnija ili pokojnog senatora Džona Mekejna podržali su potpredsednicu Kamalu Haris u trci za predsednika, upozoravajući u pismu da će drugi Trampov mandat „povrediti prave, obične ljude i oslabiti američke svete institucije."

Prema rezultatima poslednjih istraživanja javnog mnjenja u SAD Kamala Haris, kandidatkinja Demokratske stranke i aktuelna potpredsednica Amerike, povećava prednost u odnosu na Donalda Trampa, kandidata Republikanske partije i bivšeg predsednika SAD.

Da li će trka Trampa i Kamale biti neizvesna do kraja i šta se u ovom trenutku dešava u Americi, odgonetnuo je sagovornik jutarnjeg programa, glumac Dejan Jelača koji se nalazi u Njujorku.

- Ova kampanja je po mnogo čemu drugačija, jedinstvena i tu možemo da se složimo svi. Dakle, gotovo od poslednjih nekih šest meseci imamo zaista neke neverovatne stvari koje se dešavaju na političkoj sceni u Americi. Ono što jeste poslednje u nizu, je upravo ta pojava Kamale Haris, odnosno od tog trenutka kada Bajden odustaje od trke za drugi mandat i nekako predaje tu štafetu njoj da nastavi kampanju, odnosno da bude kandidat demokratske stranke, zaista se dešavaju onako neverovatne stvari. Gotovo za malo više od mesec dana ona potpuno promeni tok ove kampanje, odnosno sami načini, odnosno tu energiju ljudi za ove izbore koje nas očekuju 5. novembra. Osim što je ujedinila demokratsku stranku, ona je oborila rekord da nešto više od mesec dana ona prikupi preko 600 miliona dolara za njenu kampanju. Neverovatne stvari, osim što je probudila tu mlađu generaciju, vi vidite da preko 300.000 novoregistrovanih mladih ljudi koji žele da se uključe u izborni proces od trenutka kada ona stupa na scenu, odnosno kada ona zvanično postaje kandidatkinja demokratske stranke. Ona, u ovom trenutku beleži daleko veću popularnost kod žena - započeo je Jelača, pa je nastavio:

- Najvažnije za nju u ovom trenutku je to da je probudila upravo neopredeljene glasače, nezavisne glas ače, razočarane glasače, dakle to je ta kategorija ljudi koja ne veruje starim političarima, dakle ne veruju ni Trampu ni Bajdenu i kako u stvari motivisati te ljude da izađu na glasanje i da uopšte se uključe ovakav izborni proces, znajući da je ogromna većina američkog naroda upravo nezadovoljna. Upravo je Kamala uspela u tome i zato vidite ovaj neverovatan preokret, dakle do pre meseca dana smo bukvalno mislili i gotovo ubeđeni bili, čak sam i ja to govorio u par navrata da ako Demokrati ništa ne promene, odnosno Bajden ne odustane od trke, oni će biti u velikom problemu i Tramp će bez problema moći da se vrati na čelo države, međutim ovo je izazvalo jedno politički potpuno zemljotres.

