ZELENSKI SE POMIRIO SA PADOM POKROVSKA? Kaže da će Rusi tu proći isto kao i u Bahmutu i da će im poginuti 60.000 vojnika

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruska vojska nastavlja da vrši pritisak u pravcu Pokrovska u Donjeckoj oblasti i da po svemu sudeći pokušavaju da ponovo ono što su doživeli prilikom osvajanja Bahmuta.

Kijev post prenosi da je Zelenski na jučerašnjoj konferenciji za medije u Kijevu ocenio da bi Rusija kod Pokrovska mogla da izgubi i do 60.000 vojnika.

Navodi se da je Zelenski naglasio da Ukrajina ne može da deluje po principu "vi izgubite 100.000 (ljudi), mi izgubimo 100.000 (ljudi)".

- Rusi se ne povlače zato što im pucaju u leđa kada krenu nazad. To je kao u Bahmutu, oni će tamo (u Pokrovsku) izgubiti 50.000 do 60.000 vojnika, videćete to uskoro - kazao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je rekao da je, nakon početka ukrajinske ofanzive u ruskoj Kurskoj oblasti, napredovaje trupa pod konmandom Kremlja usporeno kod Pokrovska.

- Nekada, tamo gde se nalaze tri brigade, nije važno da li je tri ili pet brigada, ono što je bitno jeste ko vrši pritisak, u kojem broju i šta su borci spremni da urade. Oni (ruski vojnici) se tamo (kod Pokrovska) ne povlače, a kada krenu nazad, na njih pucaju. I oni će nastaviti da vrše pritisak. Njima je to potrebno, baš kao i u situaciji u Bahmutu - naveo je Zelenski.

