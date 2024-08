"U NAREDNA TRI DANA PADA KLJUČNI GRAD U UKRAJINI" Deđanski: Prestaće da im doniraju novac ako budu gubili, ZATO SU UŠLI U RUSIJU

Situacija na rusko-ukrajinskom frontu se situacija sve više zaoštrava. Ukrajinske snage izvele su najveći prodor od početka rata u rusku teritoriju. Reč je o oblasti koja se nalazi 1.500 kilometara duboko unutar Rusije.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje da će Rusi uskoro imati ogromne gubitke među vojnicima, a kada je reč o ukrajinskoj invaziji na Kursk oglasila se i CIA odakle poručuju da će očekivana kontraofanziva biti teška borba za Ruse.

Gost jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji koji je diskutovao o ovoj temi bio je prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Deđanski je analizirao situaciju na ratištu nakon što su Ukrajinci pohodom ostvarili vrstu strateškog iznenađenja.

- Za to mramo pogledati prvo širi kontekst. Prvo da kažem direktno odgovor, oni su postigli ono što su hteli i činjenica je da su, na dobar način, ponizili malo Rusiju. Kada kažu 1000-1500 kvadratnih kilometara, mislim to treba neko da pogleda na mapi, to nije tako veliko, ali svakako da ne umanjuje štetu, sramotu prema Rusiji što je to dozvolila. Doduše, to je izrazito mali prostor, i oni kad su krenuli, znate da je bila priča da je oko 60 kilometara nuklearna centrala, oni su krenuli prema tamo, i tamo je zaustavljen napad. Ideja tog napada, ja na osnovu nekih analiza koje čitam, koje nisu oficijalne, pre tog upada u Kursk, skoro mesec dana više nismo uopšte pričali o Ukrajini. Jednostavno, sve teme druge su bile važnije nego Ukrajina, a govorimo o temi koje je 800 ili 900 dana bila prva tema. Što pokazuje da su se i ljudi i ovde, a i u svetu, zasitili toga i to se pokazalo izjavama raznih stranih zvaničnika koji su se više govorili o miru, a znate da je to bilo zabranjeno. Svako ima svoje ideje kako, ali je počelo u tom pravcu da se priča i to nije odgovaralo u tom momentu Ukrajini, to je s Zelenskom direktno. Ukrajini odgovara mir, ali ne i Zelenskom i njegovim sponsorima koji ga guraju u taj sukob i dalje - započeo je Deđanski, pa nastavio:

- Drugo, Amerikanci podržavaju one koji malo pobeđuju, a ne one koji gube. I kod njih u Kongresu, u Senatu, koji bezrezervno podržava Ukrajinu, počeli su se javljati disonantni tonovi kako ulažu, bacaju pare negde, a oni gube. Rezultati koje je Rusija postigla duž 1.000 kilometara dodirne tačke granice, gde je ona malo po malo napredovala i uzimala sve više strateških gradova, uskoro će pasti najključniji grad, u naredna tri ili četiri dana, pokazuje da oni postižu rezultate i da je to pomoć prema Ukrajini uzalud. I niko više nije pričao tome. Ovaj napad, ovaj upad koji je bio iznenađenje, očigledno dobro pripremljen, sa realno malim brojem ljudi, sa realno malom štetom ako pogledamo kolika je Rusija, ali je šteta psihološka i svaka druga, je povratio Ukrajinu na prvo mesto.

