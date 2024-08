RASULO: Ukrajinska vojska napušta utvrđene položaje na Pokrovskom pravcu

Ruska vojska je zauzela Novogrodovku, iako je bila dobro utvrđena, a za brzo napredovanje ruskih snaga postoji dva razloga – nedostatak ljudstva i municije, i kriza u komandovanju i rukovođenju, smatra bivši savetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Viktor Andrusiv.

Prema njegovim rečima, ukrajinski vojnici u očaju napuštaju svoje položaje na Pokrovskom pravcu.

"U proleće je Novgorodovka bila dobro ukopana i utvrđena. Sada je već zauzeta. Neprijatelj za nekoliko nedelja prelazi razdaljine, za koje mu je ranije trebalo nekoliko meseci. Šta se dešava?", piše Andrusiv za list "Gazeta na ukrajinskom".

foto: AP Libkos, Shutterstock, Printscreen

Kako se navodi, ruska vojska je zauzela Novogrodovku, a to je "loša vest" za Ukrajince.

"Setite se, u proleće sam vam pokazao kako su izgrađena utvrđenja. To se sve nalazi na svega 10 km od Novogrodovke, a i sam grad je, podrazumeva se, ukopan, zbog čega je čitava teritorija mogla da se drži veoma dugo. Sada ju je neprijatelj zauzeo veoma brzo, kao i naša utvrđenja iz kojih će ga biti teško isterati", dodaje Andrusiv.

Zbog pada Novogrodovke, bivši savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova smatra da je stvorena velika opasnost za "Karlovsko utvrđenje" (selo oko kog se trenutno vode borbe), koje bi se moglo "dugo braniti, da ga neprijatelj nije zaobišao".

Podsećanja radi, dan ranije savetnik šefa DNR Igor Kimakovski rekao je da je ruska vojska zapravo oslobodila Novogrodovku za dva i po dana bez značajnijih gubitaka.

foto: Shutterstock

Andrusiv ocenjuje da za ubrzano napredovanje ruske vojske postoje dva ključna razloga.

"Iz razgovora sa svojim ljudima, zaključio sam da postoje dva jasna razloga. Fizički - nedostatak ljudi i granata. Ima toliko malo ljudi da operateri FPV dronova drže rovove. Isto je i sa granatama - sada uopšte nema šta da se ispaljuje", piše on i dodaje:

"Drugi razlog je rukovodstvo. Ovde neću ništa pisati, setite se sami gde i sa kim je bilo javnih sukoba. Ja ću u svoje ime dodati da su početkom proleća smenjivani komandanti brigada za jedno izgubljeno selo, a onda je došlo do operativne krize i ništa se ne dešava".

Zbog čitave situacije, Andrusiv navodi da u brigadama razmeštenim u Donjeckoj oblasti uverenje da postoji sporazum po kom će se oblast predati uzima sve više maha.

foto: Shutterstock

"Prvo sam to čuo tu i tamo, ali sada čujem to od skoro svih sa kojima razgovaram. I ovaj trend dovodi do činjenice da se pozicije jednostavno napuštaju. Nemojte verovati da oni na vrhu ne znaju za krizu. Apsolutno je netačno da im se saopštavaju samo dobre vesti - komandanti brigada sve saopštavaju bez ulepšavanja. Samo treba da verujete da rukovodstvo ima određen plan, ali neću iznositi šta bi to moglo da bude", zaključio je on.

Navode bivšeg ukrajinskog zvaničnika, potvrdio je i zamenik direktora CIA Dejvid Koen, koji je rekao da rekao da ruske snage napreduju u pravcu Pokrovska i priznao da će ruske trupe osloboditi ovaj grad.

"Mislim da su, što se tiče linije fronta, borbe sada nekoliko nedelja ili duže koncentrisane oko grada Pokrovska. Rusi tamo imaju određene uspehe. Mogu da zauzmu Pokrovsk", ocenio je Koen.

Kurir.rs/RT/Preneo: P. P.