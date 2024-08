SNIMAO 2 DEVOJKE IZ BiH KAKO DŽEPARE LJUDE U ITALIJI, ONE GA IZGREBALE Napadnut predsednik Komiteta za bezbednost Milana

Državljanke Bosne i Hercegovine (22, 23) uhapšene su u Milanu nakon što su napale Matiju Pezonija, predsednika Komiteta za bezbednost Milana.

Naime, ovaj 35-godišnjak je juče nešto pre podne pokušao da snimi devojke telefonom dok džepare žrtvu, ali su ga videle, prišle i počele da ga udaraju i grebu po licu. Takođe, u jednom momentu su pokušale da mu otmu i telefon kojim je snimio krivično delo.

Inače, Matija Pezoni je poznat po tome što već godinama vodi bitku sa džeparošima po Milanu, snimajući ih i postavljajući snimke na društvene mreže kao svojevrsnu opomenu.

Kako prenose italijanski mediji, do napada je došlo je negdje posle 11 sati, na železničkoj stanici u Milanu, gde džeparoškinje uglavnom “operišu”. Nakon što su ga izudarale, pokušale su pobeći, ali ih je policija na motorima sustigla i uhapsila. Pokušale su se izvući izgovorom da su obe trudne, ali nakon što je utvrđeno da nisu, odmah su sprovedene u San Vitore.

“Doživio sam još jedan napad džeparoša. Ovaj put, čim su me videle, počele su da me udaraju i da mi otimaju telefon iz ruku. Jedna od njih me je ogrebala i po licu. Želim da zahvalim italijanskim policajcima koji su bili u blizini i koji su odmah intervenisali. One su sada u zatvoru”, rekao Pezoni.

Kako prenose mediji, one će biti optužene za nanošenje teških telesnih povreda i pokušaj krađe.