LAVROV ZAPRETIO ZAPADU: Ne igrajte se s našim crvenim linijama

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je danas da se ne treba igrati sa crvenim linijama Rusije.

Na pitanje novinara Pavela Zarubina da prokomentariše natpise zapadnih medije da Vašington planira da isporuči Kijevu rakete za avione F-16 dometa od 300 do 900 kilometara, Lavrov je poručio da ga više ništa ne bi iznenadilo i upozorio da Amerikanci vrlo dobro znaju koje su to crvene linije Rusije.

"Već sam se umorio od komentarisanja. Ništa me više neće iznenaditi. Amerikanci su već prešli granicu koju su sami sebi postavili. Njih nagovaraju i (Vladimir) Zelenski, naravno, to vidi i koristi. Oni treba da shvate da oni koji se šale na račun naših crvenih linija ne treba da se šale sa našim crvenim linijama. Oni (Amerikanci) tačno znaju gde su one", rekao je Lavrov.

Ministar je upozorio da je opasno to što su Amerikanci ubeđeni da njih niko ne sme da pipne, jer to uništava ranije potpisane dogovore o strateškoj stabilnosti, uz komentar da ne zna šta im je u glavi.

foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

"Još jednom želim da citiram gospodina Kirbija, portparola Bele kuće za nacionalnu bezbednost, koji je govorio da treba pažljivo pristupati povećanju podrške Ukrajini kako se ne bi isprovocirao treći svetski rat, jer će im onda biti žao Evrope. Dakle, oni su ubeđeni da ih niko neće dirnuti. To uništava sve principe na kojima počivaju još sovjetsko-američki dogovori o strateškoj stabilnosti, a koji su posle prerasli u dogovore sa Ruskom Federacijom. To je opasno".

Lavrov je objasnio i da borba za vlast koja je sada aktuelna u SAD između demokrata i republikanaca vodi k sve većoj eskalaciji ukrajinskog sukoba, ali je dodao i da je "ubeđen da tamo postoje razumni ljudi koji imaju imaju određeni uticaj". Tema Rusije je, kako je rekao, "dodatni argument u borbi za glasove" pred predstojeće predsedničke izbore.

Na istu temu danas je, podsetimo, govorio i portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je, povodom mogućih američkih raketa dugog dometa, izjavio da Ukrajina već sada napada rusku teritoriju američkim oružjem. Stoga, kako je objasnio, on očekuje da će Ukrajinci u nekom trenutku iskoristiti i dalekometne rakete.

"Sve to naša strana uzima u obzir", potvrdio je Peskov.

Kurir.rs/RT/Preneo: P. P.