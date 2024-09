UDARAC PREDSEDNIKU FRANCUSKE Makronov saveznik najavio predsedničku kandidaturu, smatra da Makron neće biti predsednik već 2025.

Bivši francuski premijer Eduar Filip zadao je ozbiljan udarac Emanuelu Makronu najavljujući svoju kandidaturu za naredne predsedničke izbore, dok se trenutni predsednik Francuske bori da obuzda političku krizu bez presedana, piše Politiko.

Filip, političar desnog centra koji ima komplikovan odnos sa Makronom, priprema se za predsedničke izbore verovatno već 2025. godine.

Članovi njegove partije Horizonti navode anonimno za Politiko da Filip tvrdi da će Makron biti primoran da se povuče pre kraja svog mandata 2027. godine.

Filip, koji je trenutno gradonačelnik grada Avra, prvi je to najavio juče u intervjuu za Le Point, rekavši francuskom nedeljniku da će "biti kandidat za sledeće predsedničke izbore", koji su zakazani za 2027. godine.

foto: EPA / Ian Longsdon

Potvrdno je odgovorio na pitanje da li bi bio spreman u slučaju vanrednih izbora.

Njegova odluka da javno tako rano iznese nameru da želi da zameni Makrona predstavlja veliki poraz za francuskog predsednika, koji je ranije smatrao Filipa saveznikom, navodi Politiko.

Iako su njegove predsedničke ambicije javna tajna, Filipova najava je bila neočekivana, jer Makron se trenutno muči da imenuje novog premijera i vodi maratonske razgovore sa političarima različitih stranka.

Makron je obećao da će ostati na svojoj funkciji do sledećih predsedničkih izbora 2027. godine, kao garant francuskih institucija.

Ali jasno je da Filip, koji je vodio francusku vladu od 2017. do 2020, misli da njegov bivši šef neće još dugo preživeti politički i da je spreman da to stavi do znanja.

On je već dao zadatak svojoj partiji Horizonti da "bude spremna za proleće" 2025. godine, prema podacima iz partijskog rukovodstva koje su kontaktirali francuski novinari.