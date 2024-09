"TRAMP GOVORI O FANTASTIČNOM PLANU ZA PREKID RATA U UKRAJINI!" Srpski glumac iz Njujorka o Trampovom upozorenju na 3. svetski rat

Da li je svet na pragu Trećeg svetskog rata?

Po Donaldu Trampu jeste, jer kako je upozorio juče u velikom intervjuu podkasteru Leksu Fridmanu, sukob u Ukrajini i borbe na Bliskom istoku mogli bi da se pretvore u masovni globalni rat.

A kakve su reakcije u američkoj javnosti na ovaj njegov inervju, ali i kakav je odnos snaga i čime se bave Donald Tramp i Kamala Haris u poslednjoj nedelji, pred dugo očekivanu debatu, saopštio je saradnik, glumac Dejana Jelaču koji se javio iz Njujorka.

- I taj podkast je u stvari pokazao ono što Tramp govori poslednjih godina, a posebno, čini mi se, poslednjih dva meseca, a ponajviše od trenutka kad Kamala Harris stupa na scenu. Dakle, te pretnje su učestalije, izgovaraju se gotovo na dnevnom nivou. Ne samo pretnje Trećim svetskim ratom. Tu je i nekako krvoproliće, kako kaže Trump i neke pripreme nekih terorističkih akcija. Navodno, nekih 20 miliona terorista koje je ušlo ilegalno za vreme Bajdenove administracije u Sjedinе američke države - rekao je Jelača i dodao:

- Dakle, mi te pretnje slušamo svakodnevno. S druge strane, koji su konkretni planovi i kako to rešiti? Ono što američki narod želi da čuje, a čini mi se i svetska javnost, a i ljudi u Srbiji takođe. Mnogo pitanja je otvoreno, a malo odgovora od strane Donalda Trampa u ovom trenutku, osim obećanja, sećate se, da će za 24 sata ili jednim telefonskim pozivom da završi rat u Ukrajini, konflikt na Bliskom istoku i konflikt čak Kine i Tajvana, itd. Dakle, koji su to konkretni planovi?

- Ono što je ovde utisak, čini mi se, ljudi koji onako sa strane to posmatraju žele da znaju koja je to vizija, koji je to konkretan plan, i koja je to ideologija njegove buduće administracije? Ono što možemo da čujemo ovde i u tom podkastu takođe, to je opet o nekakvom fantastičnom planu za kraj rata u Ukrajini. Mi ne znamo o čemu se radi o tom fantastčnom planu, ali on neće da vam odaje tu tajnu! Odaće vam je samo u slučaju da se vrati na čelu Amerike.

