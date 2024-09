Povodm upozorenja američkog kandidata za predsednika SAD, Donalda Trampa na mogućnost izbijanja Trećeg svetskog rata, u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su predsednik SPO Aleksandrom Cvetkovićem i akademik prof. dr Draganom Radenovićem.

foto: Kurir televizija

- Što se samih izjava Donalda Trampa tiče ja verujem da su njegove izjave u vezi sa mogućnošću izbijanja svetskog rata deo njegove političke taktike, ali s druge strane, mi kao planeta jesmo u jako turbulentnom periodu - rekao je Cvetković i dodao:

- 2022. pre početka ruske agresije na Ukrajinu neku pokazatelji su govorili da se nalazimo u istoj situaciji kao pred Drugi svetski rat, da smo u tom smislu u 1939 - toj godini. Sada deluje da smo u 1941. što znači da smo i mi na Balkanu u celom tom loncu i tek ćemo videti šta nam se sprema. Žalosno je što Trampo koristi retporiku da bi uplašio javnost, ali potrebna su konkretna rešenja.

foto: Kurir televizija

Radenović je konstatovao da je u SAD na delu sukob između dvaju oštro suprotstavljenih ideologija:

- Ovo u Americi što se događa to je sukob ideologija u okviru jednog demokratskog sistema. To je pokazivalo da će doći do jedne divergencije, ali u ovoj meri to niko nije očekivao. To što je Kamala Haris došla u prvi plan, to govori da je liberalna komponenta odjednom postala zanimljivija američkom narodu, jer čitav bekgraund Trampov, čitav njegov život ne uliva poverenje.

01:37 AKO JE 2022. BILA KAO 1939. OVO SAD LIČI NA 1941, A TO ZNAČI: I MI SMO U LONCU Predsednik SPO: Tek ćemo videti šta nam se sprema

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:11 TRAMP GOVORI O FANTASTIČNOM PLANU ZA PREKID RATA U UKRAJINI! Srpski glumac iz Njujorka o Trampovom upozorenju na 3. svetski rat!