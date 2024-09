OVO JE NOVI NEMAČKI PVO, NAMENJEN ZA UKRAJINU: Šolc i Pistorijus ponosno pokazali sistem od kojeg strahuje Rusija

Nemačka ima novi sistem protivvazdušne odbrane. U prisustvu kancelara Olafa Šolca i ministra obdrane Borisa Pistorijusa, vojnici su u Todendorfu na severu zemlje preuzeli prvu jedinicu sistema Iris-T SLM. Kako je predviđeno, uskoro bi Bundeswar trebalo da dobije još pet jedinica tog sistema, piše Dojče Vele.

Iris-T SLM je sistem koji proizvodi nemački koncern Diehl u Uberlingenu. On se koristi za zaštitu naseljenih područja, zgrada i postrojenja. Iris-T SLM se može upotrebiti u borbi protiv dronova, aviona, helikoptera i krstarećih projektila na udaljenosti do 40 kilometara i na visini do 20 kilometara.

Borbena jedinica sistema Iris-T SLM se sastoji od zapovedničkog mesta, radarskog uređaja, te nekoliko uređaja za ispaljivanje navođenih projektila.

Nemački PVO sistem Iris-T SLM foto: Daniel Bockwoldt / AFP / Profimedia

Novi sistemi su, kako je rekao Pistorijus, dokaz nove nemačke sposobnosti delovanja.

„Mi demonstriramo kako funkcioniše proces nabavke kada industrija i vojska djeluju koordinisano. S našim sistemom mi naglašavamo sveukupni performans Nemačke kao visokotehnološke zemlje", dodao je savezni ministar odbrane.

Važnost projekta je naglasio i kancelar Olaf Šolc. U Todendorfu je on još jednom podsetio zbog čega Nemačka nabavlja ukupno šest novih jedinica protivvazdušne odbrane Iris-T SLM.

Njemačka ima novi sustav protuzračne obrane. Prva jedinica sustava Iris-T SLM preuzeta je u Todendorfu na sjeveru zemlje. Kako je predviđeno, uskoro bi Bundeswehr trebao dobiti još pet jedinica tog sustava. 1/3 pic.twitter.com/2wg4FGgqXK — DW Balkan BHS (@dw_balkan) September 6, 2024

„Ovo nije bilo kakav projekat. Ovde se, bez ikakvog preterivanja, radi o očuvanju sigurnosti i mira u Europi. Bilo bi neodgovorno da ne reagujemo na Putina", poručio je kancelar.

Nemačka vlada je Ukrajini već isporučila četiri jedinice sistema Iris-T SLM, zatim tri jedinice srodnog sistema Iris-T SLS koje proizvodi firma Diehl Defence iz savezne zemlje Baden-Württemberg.

"I tamo su se dokazali u odbrani od ruskih napada. Ukrajinci su uz pomoć sustava Iris-T oborili 250 krstarećih projektila, dronova i raketa", napomenuo je. Šolc i naglasio da "Nemačka podrška Ukrajini ne posustaje".

Alemania incorporó la primera batería del sistema de defensa aérea IRIS-T SLM https://t.co/KU3u0bo5Vl — WEB INFOMIL.COM (@Webinfomil) September 5, 2024

"Mi smo na vreme delovali i pravovremeno rešili ugovore i finansiranje, tako da se Ukrajina i ubuduće može osloniti na nas”, potvrdio je Olaf Šolc.

