DA LI JE PUTIN ZAISTA PODRŽAO KAMALU A NE TRAMPA? Peskov odagnao sve dileme, njegov odgovor o Harisovoj je tek HIT (VIDEO)

Portparolj kremlja Dmitrij Peskov danas je "morao", na konferenciji za medije, da objasni da li se predsednik Rusije Vladimir Putin šalio kada je rekao da podržava kandidaturu Kamale Haris na predsedničkim izborima u SAD.

Na pitanje novinara da li je Putinova podrška kandidatkinji američkih Demokrata na predsedmičkim izborima Kamali Haris bila ozbiljna ili je reč o šali, Peskov je danas odgovorio da ljudi treba sami to da zaključe, prenosi Rojters.

"Putinu je postavljeno pitanje, a on je odgovorio da američka pitanja ne mogu biti glavna briga za njega. Rusija i ličnost šefa države Vladimira Putina nažalost su sastavni deo političke borbe u SAD", naglasio je Peskov.

„Kada mu postave pitanje o međunarodnim temama, on o njima komentariše. Što se tiče njegovog tona, ljudi koje to interesuje treba da pokušaju da to protumače“, istakao je portaparol Kremlja, prenosi Rojters.

Putin je juče tokom plenarne sednice na Istočnom ekonomskom forumu, komentarisao smeh Kamale Haris, ističući da je „veoma zarazan“ i da to znači da je kod nje „sve u redu“.

Budući da je Vladimir Putin imao karakterističan osmeh dok je to govorio, svi mediji su ocenili da je njegov komentar o Kamali Haris "ironičan", dok je Sputnik zaključio da "Putin troluje američke demokrate".

Njegov odgovor izazvao je toliko interesovanje, da je i Dmitrij Peskov danas morao da iskaže svoj stav u vezi sa Kamalinim smehom.

"Da li se vama sviđa smeh Kamale Haris?", pitao je novinar Peskova.

"Sada da. Sada svi moramo da volimo smeh Kamale Haris", odgovorio je, naravno ironično portparol Kremlja.

Vraag aan Dmitri Peskov, woordvoerder Poetin: "Houdt u van de lach van Kamala Harris?" - "Nu wel. We moeten allemaal verliefd worden op de lach van Kamala Harris." Niet vergeten dat Trump zijn Democratische tegenstander "laughing Kamala" noemt en zegt dat haar lach "gestoord" is. pic.twitter.com/AysGd37jQ7 — Marijn Trio (@marijntriovrt) September 5, 2024

Izjava Vladimira Putina o Kamali Haris zbunila je i Donalda Trampa, a reagovala je i Bela kuća.

Kurir.rs/Milica CG