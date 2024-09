STARLAJNER SLETEO NA ZEMLJU, ASTRONAUTI I DALJE U SVEMIRU Pogledajte fantastične snimke odvajanja i sletanja Boingove letelice

Svemirska letelica Boing Starlajner, pod nadimkom Kalipso, konačno se vratila na Zemlju, više od tri meseca nakon što je lansirana u planiranu desetodnevnu misiju. Tlo Novog Meksika je dodirnula jutros po evropskom vremenu, odnosno u 12:01 časova.

"Starlajner se bezbedno vratio. Čestitam čitavom celom timu što je završio misiju uspešnim otpuštanjem, deorbitom i sletanjem. Starlajner je još jednom pokazao da može izvesti bezbedan let do i iz svemira", rekla je Loren Brenek iz NASA.

Starlajner je 13. juna poleteo u orbitu foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sletanje je bilo dugo odlagano, jer je prošlo više od tri meseca otkako je Kalipso poslat u orbitalnu misiju, za koju se prvobitno očekivalo da će trajati oko 10 dana. Starlajner je u svemir krenuo sa NASA astronauta, Sunitom Vilijams i Bučom Vilmorom, ali njih dvoje se još uvek nisu vratili kući.

Astronauti Sunita Vilijams u Buč Vilmor vratiće se u februaru 2025. foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

"Sletanje je bilo savršeno. Da smo imali model koji je to mogao predvideti, da bude ovako savršeno kao što smo večeras videli, odluka da imamo let sa posadom bila bi laka... Ali to nismo imali“ rekao je Stiv Stič, menadžer za komercijalne letove NASA na konferenciji za medije održanoj nakon sletanja Starlajnera.

Na konferenciji nije bio prisutan niko iz kompanije Boing.

Boingov Starlajner, umesto da sleti na vodenu površinu, kao Spejs X Crew Dragon i druge kapsule iz NASAprograma Merkur, Starlajner je udario na suvo - na stazu svemirske luke Spejs Harbor u Novom Meskiku.

Odluka o sletanju na kopno je očekivana, budući da se Boing odlučio za dizajn kojem odgovara kopno, a ne okean.

Kurir.rs/CNN/Priredila Milica CG