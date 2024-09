TRAMP DUBOKO UVREĐEN ZATO ŠTO JE PUTIN PODRŽAO KAMALU: Pitam se zašto, on je šahista

Bivši američki predsednik i republikanski predsednički kandidat Donald Tramp izjavio je da je "duboko uvređen" zbog toga što je ruski predsednik Vladimir Putin podržao demokratskog predsedničkog kandidata Kamalu Haris.

"Podržao je Kamalu. To me je jako uvredilo. Pitam se zašto je podržao Kamalu. Ne, on je šahista", rekao je Tramp pristalicama na skupu u američkoj državi Viskonsin, preneo je američki portal Hil.

Bivši američki predsednik je naveo i da je Putin svoju podršku Haris izgovorio sa osmehom.

"Da li treba da budem uznemiren zbog ovoga? Ne?", rekao je Tramp, a Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

On je još jednom izrazio uverenje da se ukrajinski sukob ne bi dogodio da je on bio predsednik SAD.

Govoreći na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku 5. septembra, Putin je primetio da Kamala Haris ima "zarazan smeh", navodeći to kao razlog za rusku podršku njoj, a ne njenom republikanskom protivkandidatu Trampu.

Predsednički izbori u SAD održaće se 5. novembra.

Kurir.rs/Telegraf

Preneo: R.J.