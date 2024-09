EVROPI PRETI KATASTROFA! Stiže ogromno pogoršanje vremena, CEO KONTINENT ĆE BITI POPLAVLJEN

Prvi talas hladnog vazduha već će u noći sa nedelje na ponedjeljak preći preko severnog Sredozemlja i Alpa. Postoji mogućnost jakih grmljavinskih oluja, a od ponedeljka ujutro moguće su poplave na severu Italije, u Sloveniji i Austriji.

Krajem sledeće nedelje u srednju Evropu stiže hladnija vazdušna masa, koja bi mogla da donese loše vremenske prilike, dodatne poplave i solidnu količinu snega na Alpama. Zanimljivo je da će obilne padavine zadesiti i pustinju Saharu, gde bi u septembru u većem delu zapadne Sahare moglo pasti i više od 500 odsto uobičajene mesečne količine padavina. Ako dođe do toga, delovi pustinje će ozeleniti.

Što su mora toplija, veća je verovatnoća ekstremnijih i obilnijih padavina

Ova dva talasa, niski nad zapadnom Evropom i tropski u severozapadnoj Africi, uticaće na putanju vazdušne mase, koja bi sledećih dana na sever Sredozemlja i u srednju Evropu mogla da donese topao i znatno vlažan vazduh, što će dovesti do lošeg vremena i mogućih poplava.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Na nivo vlage i količinu padavina do sredine septembra uticaće i ekstremni morski toplotni talas, u kombinaciji s još uvek neobično toplim vodama Sredozemnog mora. Naime, globalna mora, mora oko Evrope, a posebno Sredozemno more, značajno su se zagrejali nakon velikih i dugotrajnih letnjih toplotnih talasa.

Mora širom Evrope početkom septembra još su izuzetno topla, pogotovo u baltičkim, severnim i mediteranskim oblastima. To uključuje Ligursko i Tirensko more, Jadransko more, Jonsko more i Egejsko more, gde su temperature vode oko 4-6 °C više od proseka. Što su mora toplija, veća je verovatnoća ekstremnijih i obilnijih padavina.

Danas pogoršanje vremena

Vremenski uslovi danas će se prvo pogoršati širom severne Italije, a jaka grmljavinska oluja tokom noći s nedelje na ponedeljak mogla bi da se proširi istočno prema Jadranskom moru i Balkanskom poluostrvu.

Opasnost od poplava

Do ponedeljka ujutro hladan front će stići u južnu i srednju Italiju i na južni Jadran, a zahvatiće zemlje zapadnog Balkanskog poluostrva. Nakon toga sledi kratko zatišje, a onda će se krajem nedelje nad Evropom opet uspostaviti znatno hladniji koridor vazdušnih masa.

Takvi vremenski uslovi savršen su recept za produženo razdoblje prekomernih padavina i visokog rizika od potencijalnih poplava u celom regionu. S obzirom na to da će prvi front koji će trajati danas i sutra biti kratkog veka, neće puno uticati na temperaturu mora.

foto: AP Claudio Furlan

To znači da bi krajem sledeće nedelje drugi sistem mogao da donese još više padavina severu Italije, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Dosadašnje iskustvo govori da treba pažljivo pratiti razvoj situacije zbog mogućih poplava.

Idućeg vikenda sledi znatno hladnije vreme s temperaturama oko 8 do 12°C, što je ispod proseka za sredinu septembra. U zapadnoj polovini Evrope biće puno hladnije nego inače. Ovaj hladni talas mogao bi dovesti do prvih značajnijih snežnih padavina u Alpima.

(Kurir.rs/Index/Preneo: A.N.)