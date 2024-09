PREDSEDNIK ALŽIRA OSVOJIO DRUGI MANDAT! Abdelmadžid Tebun ostaje na čelu države

Predsednik Alžira Abdelmadžid Tebun osvojio je drugi mandat pošto je dobio 95 odsto glasova birača na izborima koji su održani u subotu, pokazuju zvanični preliminarni rezultati koje je danas objavila alžirska izborna komisija.

Prema tim rezultatima, njegov protivkandidat umereni islamista Abdelali Hasani Šerif osvojio je tri odsto glasova, a umereni sekularista Jusef Aušiš dva odsto, preneo je Rojters.

Izlaznost je bila 48 odsto, saopštila je izborna komisija, što je povećana izlaznost u odnosu na 2019. godinu kada je bila 40 odsto.

Izborni štab Hasanija Šerifa saopštio je da su zvaničnici na biračkim mestima bili pod pritiskom da "naduvaju" rezultate, kao i da je bilo i drugih propusta u toku izbornog procesa.

Pravo glasa imalo je više od 24 miliona Alžiraca.

Tebun je prvi mandat osvojio na izborima u decembru 2019. godine, a obavlja i funkciju ministra odbrane.

Prethodno je bio premijer Alžira od 20. maja do avgusta 2017. godine, a bio je i ministar za stambenu politiku od 2001. do 2002. i ponovo od 2012. do 2017. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)