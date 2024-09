MRTAV PIJAN KOLIMA ULETEO U POGREBNU RADNJU, HTEO DA UBIJE BIVŠU DEVOJKU I NJENU MAJKU Ovo je snimak sa lica mesta (VIDEO)

Bivši policajac završio je pritvoru nakon što je pokušao da ubije svoju bivšu kada je u pijanom stanju upao automobilom kroz prozor njenog preduzeća.

Zastrašujući snimci nazdorne kamere pokazuju da je Vilijam Mekbarni projurio kroz izlog pogrebne radnje u kojoj su bile njegova bivša devojka Zoi Turnbul i njena 71-godišnja majka Beverli, koji se u strahu pritiskaju uza zid.

Obe žene su povređene u napadu koji se dogodio u decembru 2022. u Džedburgu, u Roksburgširu. Sada je muškarac zatvoren nakon što je priznao pokušaj ubistva na Višem sudu.

Tokom suđenje rečeno je da je bivši instruktor vožnje u policijskoj službi Severne Irskepio viski od 6 sati ujutro na dan napada. Vozio je skoro tri puta više od ograničenja kada je namerno ubrzao duž susedne ulice prema lokalu u kojoj je bila njegova bivša.

Njegov auto se popeo na trotoar, razbio dve velike saksije za cveće i kroz stakleni prozor, od čega je staklo letelo svuda i udaralo o kancelarijski sto tako snažno da je bilo nabijeno u zadnji zid.

Snimak incidenta pokazuje koliko je bio blizu da udari obe žene dok su se očajnički pritiskale uz bočne zidove kancelarije. Dok je izlazio iz olupine, dve žene su viđene u pozadini kako se grle ispred prodavnice.

Mekburni, koji je zadobio opekotinu na zglobu kada su se aktivirali vazdušni jastuci u automobilu, odmah je rekao: „Izvinite. Ne znam šta sam mislio.’

Majka dvoje dece koja je bila u vezi sa njim oko dve godine, rekla je: „Nikada nisam želela da budem u vezi sa njim, ali kada bih pokušala da mu kažem ili da se zauzmem za sebe, on bi počeo da me napada.Iza zatvorenih vrata on je kontrolisao svaki aspekt mog života, ali u javnosti se ponašao šarmantno prema svima. Bilo mi je muka - rekla je ona.

