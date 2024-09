EKSPERTI DETALJNO ANALIZIRALI KLJUČNU DEBATU DONALDA TRAMPA I KAMALE HARIS: Ako uđe u lične napade, to će joj biti najveća greška

Foto: EPA Will Oliver, EPA Allison Dinner, Shutterstock

Dok se Amerika priprema za jednu od najvažnijih političkih debata, u kojoj će Donald Tramp i Kamala Haris ukrstiti svoje argumente, pitanje pobednika nije lako predvideti.

Ova debata nije samo običan politički duel - ona je prilika za oba kandidata da pokažu svoju viziju za budućnost Amerike, ali i da osvoje glasove neopredeljenih birača.

Novinar Boško Jakšić izneo je svoj stav o značaju ove debate, ističući da se ovde ne radi samo o borbi dvoje političara, već o sukobu dve različite vizije budućnosti Amerike.

- Sutrašnja debata u Filadelfiji, po našem vremenu u tri sata iza ponoći, biće verovatno jedina prilika da Kamala Haris i Donald Tramp predstave svoje diametralno suprotne vizije Amerike i sveta. Oboje su se ozbiljno pripremili za ovaj duel, svestan sam da će ovo biti bezkompromisna borba. Za razliku od drugih debata, ulog je ovde izuzetno visok jer milioni birača još uvek nisu odlučili kome će dati svoj glas - istakao je Jakšić.

Prema njegovim rečima, ključni momenti debate biće način na koji oba kandidata komuniciraju s publikom, ali i njihova sposobnost da ostanu verni svojim vrednostima.

- Tramp se tokom godina izgradio kao populistički lider, često koristeći oštre reči, dok Haris ima političku pozadinu koja je smešta u okvir tradicionalne politike. Ova debata će pokazati ko bolje ume da prenese poruku i pridobije simpatije običnog birača.

Stručnjak za spoljnu politiku, Branimir Đokić, naglašava da je sutrašnja debata ključna za Kamalu Haris.

- Ova debata je daleko važnija za Kamalu nego za Trampa. O Trampu već sve znamo - bio je predsednik, njegova politička filozofija je jasna. Kamala, s druge strane, tek treba da pokaže šta nudi. Za nju je ovo prva velika debata u predsedničkoj kampanji, a s obzirom da se suočava sa iskusnim političkim protivnikom, ona mora da bude izuzetno pripremljena - objasnio je Đokić.

Kamala Haris, kao bivša tužiteljka, već je stekla reputaciju žene koja se ne boji konflikta, ali ovaj nastup pred milionskim auditorijumom donosi novi nivo pritiska.

- Kamala je navikla na borbu u sudnicama, gde je morala da ubedi porotnike da joj veruju. To iskustvo joj može pomoći u ovoj debati, ali ne sme nasedati na Trampove provokacije. On će pokušati da je iznervira, ali njen zadatak je da ostane mirna i staložena - dodao je Đokić.

On takođe smatra da će humor i harizma igrati veliku ulogu u ovoj debati.

- Tramp je poznat po svojim sarkastičnim komentarima, ali Kamala Haris je takođe pokazala da može biti duhovita. Ukoliko uspe da koristi humor na pravi način, može se nametnuti kao ozbiljan kandidat.

Politikolog Vladimir Živković slaže se sa Đokićem da je Kamala Haris pod velikim pritiskom, ali veruje da ona ima šansu da iznenadi javnost.

- Kamala Haris nije osvojila dovoljno glasova na primarnim izborima Demokratske stranke, ali sada je u prilici da se dokaže. Ona ima ogroman teret na svojim plećima, jer prvi put izlazi na tako veliku scenu. Tramp, s druge strane, ima iskustvo – ovo mu je treća nominacija i već je učestvovao u brojnim debatama - objasnio je Živković.

Međutim, on smatra da Kamala Haris nije naivna i da će iskoristiti svoje pravno iskustvo kako bi se nosila s Trampom.

- Ona je već pokazala da ume da se bori u verbalnim duelima. Iako je Tramp iskusniji, Kamala će verovatno iznenaditi mnoge. Njena energija i brzina reakcije su njeni glavni aduti - rekao je Živković.

On takođe veruje da Kamala Haris ne bi trebalo da ulazi u Trampovu igru provokacija.

- Tramp će pokušati da je izvede iz takta, ali Kamala mora da ostane fokusirana na politiku i viziju koju Demokratska stranka nudi. Ako uđe u lične napade, to će biti greška. To je Trampov teren, on će je sigurno pobediti na tom terenu. Njena najbolja strategija je da predstavi konkretne planove i rešenja za probleme s kojima se Amerika suočava.

Kako će debata uticati na birače?

Iako su mišljenja gostiju podeljena, svi se slažu da će sutrašnja debata imati značajan uticaj na birače.

- Ova debata neće presuditi izborima, ali će svakako uticati na percepciju birača. Amerikanci su nezadovoljni trenutnom situacijom, posebno ekonomskim i geopolitičkim pitanjima. Kamala Haris mora da ponudi jasne odgovore na ta pitanja ako želi da osvoji podršku - zaključio je Vladimir Živković.

Na kraju, bez obzira na ishod debate, jedno je sigurno – Amerika se suočava s velikim političkim promenama, a sutrašnja debata će pokazati ko ima viziju koja će je voditi kroz sledeće četiri godine.

