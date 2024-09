POMAHNITALI ORAO SEJE STRAH! Napada ljude, bebu jedva otrgli: "Zario je kandže duboko u meso, pala sam na kolena"

Mladi orao je ubijen nakon što je napao i ranio najmanje četiri osobe, uključujući i 20-mesečno dete, na području centralne i južne Norveške.

Javna televizija NRK saopštila je da je u poslednjem napadu u subotu ptica naletela na devojčicu, koja se igrala u porodičnom dvorištu u centralnom regionu Trendelag.

„Došlo je niotkuda i zgrabilo našu najmlađu ćerku“, rekao je otac mališana, čije ime nije saopšteno. „Njena majka je skočila i zgrabila ga, ali je morala da se bori da ga natera da ga pusti. Komšija je takođe morao da pomogne.”

Rekao je da su dve odrasle osobe na kraju uspele da skinu orla sa devojčice, kojoj su bili potrebni šavovi i koja je ostala sa ogrebotinama na licu, uključujući i ispod oka. Međutim, on se stalno vraćao iako ga je „komšija oterao štapom.

foto: AP Francis Ari Sture

-Ovi orlovi koji imaju raspon krila do 2 metra i uobičajeni su u većem delu Skandinavije, uglavnom jedu manje sisare, lisice i ovce. Ovaj je verovatno imao poremećaj ponašanja - rekao je Alv Otar Folkestad, stručnjak za orlove.

Folkestad je za Asošijeted pres rekao da je ponašanje ptice "radikalno drugačije od normalnog", dodajući da se čini da je serija napada, koja se dogodila na ogromnom području tokom protekle nedelje, sve od strane iste ptice.

„Detalji u perju me navode da verujem da je to ista ptica“, rekao je Folkestad. Jaki vetrovi na velikim visinama poslednjih dana bi relativno lako olakšali orlu, ženki rođenoj ove godine, da leti na velike udaljenosti, rekao je on.

foto: AP Francis Ari Sture

Francis Ari Sture, 31, kurir na biciklu, rekao je za AP da ga je ptica napala najmanje šest puta dok je prošlog četvrtka bio na planinarenju, uprkos tome što je ranac koristio kao štit.

Sture je rekao da se plašio da će se okliznuti jer ako padne u nesvest, orao bi mogao „početi da ga pede”. Lekari u najbližoj bolnici koji su ga lečili rekli su da su ga naočare za sunce i košulja dugih rukava spasile od težih povreda.

Marian Mirvang, koja je napadnuta prethodnog dana, rekla je za NRK da je vapila u pomoć kada joj je nešto veliko i teško palo na ramena. Rekla je da je bila prinuđena da padne na kolena, jer jednostavno nije mogla da ustane.

Mirvangin muž je zgrabio oborenu granu drveta i odbio orla, rekla je, ali su mu kandže prodrle duboko u njeno meso i, kao i drugim meta ptice, u bolnici joj je dat penicilin, injekciju tetanusa i šavove.

Per Kare Vinterdal, lovac u Orkdalu, rekao je zanovine da je stigao na lice mesta ubrzo nakon napada na mališane u subotu popodne i da je uspeo da "eutanazira" pticu. Nije rekao kako je ubijen.

Kurir.rs/Gardijan