JEDNA STVAR IZ DEBATE TRAMPA I KAMALE ZABRINULA SVET! Deđanski tvrdi: Haris nastavlja sa politikom sukoba, može doći do eskalacije

Noćas je održana dugoočekivana debata između predsedničkih kandidata za izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, Kamale Haris i Donalda Trampa.

Ova debata, koja je privukla pažnju ne samo američkih birača već i celog sveta, donela je intenzivne rasprave o ključnim pitanjima kao što su unutrašnja politika, ekonomija, i spoljnopolitički izazovi, uključujući sukob u Ukrajini.

O tome su u jutarnjem programu Kurir televizije govorili Branimir Đokić, analitičar, i prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, analizirajući tok debate i moguće posledice po američke i globalne odnose.

Prof. dr Stevica Deđanski je odmah ukazao na glavne utiske:

- Moram priznati da je ovo bila oštra debata, ali je Kamala Haris ostavila bolji utisak nego što sam očekivao. Iako zapravo nije ponudila ništa konkretno, pokazala je više smirenosti nego što sam mislio da će imati.

On je istakao da je Tramp bio vešt u izbegavanju napada na Haris, čime je izbegao očiglednu zamku.

- Kamala je išla agresivno na njega, ali Tramp nije naseo, što je sigurno bio pametan potez. Ona je pokušavala da ga isprovocira, da ga predstavi kao naprasitog, ali nije uspela u tome - dodao je Deđanski.

Jedna od ključnih tačaka u debati, prema Deđanskom, bila je Trampova reakcija na pitanje zašto sadašnja administracija nije ostvarila napredak u poslednje četiri godine.

- Tramp je pogodio kada je pitao - 'Zašto ništa niste uradili ako ste na vlasti već četiri godine?' To je poentirao kod birača, posebno kod onih koji su nezadovoljni trenutnim stanjem u Americi - naglasio je Deđanski.

Branimir Đokić, politički analitičar, dodao je da su debate u Americi važne, ali ne presudne, osim u situacijama kada jedan kandidat mora da se predstavi javnosti.

- Kamala Haris je trebala ovu debatu više nego Tramp. Ona nije toliko poznata široj javnosti kao što je Tramp, i ovo je bila njena šansa da pokaže da može voditi zemlju. Iako nije uspela da impresionira sve, bar je učvrstila svoju poziciju među pristalicama demokrata - rekao je Đokić.

Đokić je dalje istakao značaj pitanja abortusa u ovoj debati:

- Kamala je ovde definitivno imala jaču poziciju od Trampa. Pitanje abortusa je i dalje ključno u američkoj politici, i demokrate su to dobro iskoristile. Dok republikanci zagovaraju ograničenje prava na abortus, demokrate idu ka liberalnijim stavovima, što im svakako donosi podršku određenih birača.

Geopolitička pitanja i rusko-ukrajinski sukob:

Jedna od glavnih tačaka neslaganja između Haris i Trampa bila je rusko-ukrajinski sukob i način na koji Amerika treba da postupi u tom kontekstu.

- Kamala Haris je optužila Trampa da je blizak sa autokratama poput Putina i da bi, da je Tramp na vlasti, Putin već zauzeo celu Ukrajinu - rekao je Đokić, dodajući da je ovo bila klasična optužba demokrata.

Deđanski je bio kritičan prema ovakvim stavovima:

- Kamala Haris je pokušala da predstavi Trampa kao slabog prema autokratama, ali svi znamo da dok je on bio na vlasti, nije bilo američkih vojnih sukoba. Da li je to loše? Mislim da nije. On je umeo da pregovara s Putinom i drugim liderima, i to je zapravo donelo stabilnost. Kamala Haris, s druge strane, samo nastavlja sa politikom sukoba, što nas vodi ka eskalaciji, a možda i ka Trećem svetskom ratu - upozorio je Deđanski.

