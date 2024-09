EVROPI SE NE PIŠE DOBRO! Očekuje se hladna jesen, postoji velika zabrinutost zbog padavina: Ove zemlje su na UDARU POPLAVA!

Opšti vremenski obrazac u Evropi se potpuno promenio u poređenju sa onim što traje nedeljama od sredine avgusta. Istorijski toplotni talasi su završeni i uspostavljeni su dinamični obrasci jesenje sezone.

Prva prekomerna količina padavina pogodila je Italiju i alpski region prethodnog vikenda, ali novi sistem, izbijanje hladne vazdušne mase, već se formira na severu.

Ove nedelje, značajna promena temperature proširiće se na veći deo Evrope, zahvaljujući uspostavljenom širokom koridoru ili meridijanskom toku od severa ka dubokom jugu i Mediteranu.

Od četvrtka do subote, jak kontrast između vazdušnih masa stvoriće frontalni sistem širom centralne Evrope i Mediterana.

foto: Nemanja Nikolić

Temperature će biti najniže u jesen 2024.

Ovaj sistem će uzrokovati padavine i veći rizik od poplava širom Italije, alpskog regiona i okolnih područja. Osim toga, hladnija vazdušna masa doneće i ekstremne snežne padavine za više delove Alpe, posebno u severne krajeve.

Hladan vazduh će pogoditi Veliku Britaniju i Irsku postepeno, ali prilično brzo, krećući se duž površinskog hladnog fronta preko ostatka Zapadne Evrope. Do srede uveče hladnoća već stiže do južne Francuske i Alpa. Temperature će već biti za 6 do 10 stepeni niže od proseka.

Novi frontalni sistem će doneti još više padavina severnoj Italiji, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Istorija beleži da su ove uzastopne padavine od velike zabrinutosti i da ih treba pažljivo pratiti zbog potencijalnih poplava.

(Kurir.rs/Severe weather/Preneo: A.N.)