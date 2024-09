NEMAN IZ DUBINA PROGUTALA AJKULU U SEKUNDI! Ribari prisustvovali MONSTRUOZNOM ČINU: Sve se desilo brzinom svetlosti (VIDEO)

Na društvenim mrežama kruži snimak koji su zabeležili kapetan Džon Brosard i njegov tim, dok su nadomak obale Floride lovili ajkule.

Taman su pomislili da imaju sreće, kada se njihov ulov našao na meti ogromnog morskog stvorenja. Sve je bilo gotovo za sekund, pa su ostali zapanjeni.

“Lovili smo ajkule i ugledali tri sablasne figure u dubini, kako vrebaju”, kazao je Brosard.

Reč je o zrakoperkama (Epinephelus itajara), jednoj od najvećih vrsta koštanih riba.

Jedna od njih jurnula je prema ajkuli, progutala je u trenu i pokidala debeli najlon za pecanje.

“Rekao bih da je bila teška oko 200-230 kilograma, dok je ajkula bila dugačka oko metar”, dodao je Brosard.

Ova vrsta zrakoperki može da naraste do 2,5 metara u dužinu, uz težinu do 360 kilograma. Do sada su primećene na dubinama do 100 metara.

Kapetan Brosardi i njegov tim nisu jedini svedočili brutalnim napadima ovih riba, o čemu svedoče brojni snimci na internetu.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)