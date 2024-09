NOVA TEORIJA ZAVERE ZBOG MINĐUŠA KAMALE HARIS: Besni rat na društvenim mrežama, šta se krije iza nakita potpredsednice SAD?

Republikanski kandidat Donald Tramp i potpredsednica i demokratski kandidat Kamala Haris izašli su na scenu u utorak uveče na televizijskoj debati, što je možda ključni trenutak u njihovoj trci za Belu kuću.

Osam nedelja pre izbora 5. novembra, televizijska debata "ABC Njuz" — jedina do sada zakazana — predstavljala je i priliku i rizik za oba kandidata pred televizijskom publikom od desetina miliona glasača.

I dok brojni analitičari zbrajaju pluseve i minuse njihovog televizijskog obračuna, na društvenim mrežama se već vodi pravi "rat" njihovih pristalica. Tako su već krenule prve teorije zavere vezane za Haris, a u prvom planu su njene slušalice.

Tako se na X platformi pojavio post korisnika "The Maverick Approach" u kojem se tvrdi da je Harisova "hakovana" i da su uvereni da je koristila tajne slušalice tokom sinoćnje predsedničke debate.

"Ništa nije kao što izgleda!"

Naime, Haris, koja je ranije tvrdio da Bluetooth slušalice predstavljaju bezbednosni rizik, optužena je da je nosila slušalice prerušene u biserne minđuše kako bi preko njih dobila pomoć tokom 90-minutne debate protiv Trampa u utorak.

Kritičari tvrde da su zlatne biserne minđuše, koje je Haris ranije nosila i za koje se veruje da su iz Tifanija, zapravo par audio minđuša koje je napravila nemačka start-ap kompanija "NOVA".

- Moja slutnja je bila tačna. One su prve i jedine bežične slušalice na svetu - napisao je "The Maverick Approach" na X i dodao da 'ništa nije ono što izgleda'.

🇺🇸 #BREAKING Theres a major issue with this debate‼️ I told myself she was fed what to say during the debate and my hunch was right. Nova is the world’s first and only wireless earphone earrings. Nothing is what it seems. pic.twitter.com/CHWsgHW4yx