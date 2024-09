LAVROV: Ruska vojska potiskuje Ukrajince iz Kurske oblasti, NATO koordiniše ukrajinske udare u Rusiji

Ruska vojska pouzdano potiskuje ukrajinske snage iz Kurske oblasti, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

„Sve to (povećan broj ukrajinskih napad na civilne objekte) možemo da posmatramo i u kontekstu upada ukrajinskih snaga sa terorističkim ciljevima u Kursku oblast odakle ih sada pouzdano potiskujemo i potisnućemo ih, u to nema nikakve sumnje“, rekao je on na okruglom stolu o rešavanju ukrajinske krize sa stranim ambasadorima.

Lavrov je rekao i da Rusija ne sumnja da je odluka o tome da se Kijevu dozvoli primena zapadnog oružja velikog dometa doneta odavno, a da sada pokušavaju da sve to lepo upakuju.

Prema njegovim rečima, poseta američkog državnog sekretara Entonija Blinkena i šefa Forin ofisa Dejvida Lemija Kijevu je čista predstava.

On je dodao da NATO daje Kijevu svoje vojne obaveštajne podatke, pored oružja i da koordiniše ukrajinske udare na objekte civilne infrastrukture u Rusiji.

Broj ciljanih ukrajinskih napada na civilne objekte drastično raste iz dana u dan, upozorio je šef ruske diplomatije.

„NATO pored oružja Kijevu daje i svoje obaveštajne podatke. Ti podaci se koriste za određivanje lokacija i gađanje ciljeva u dubini ruske teritorije. A ti ciljevi su – stambeni objekti, energetska i industrijska infrastruktura, škole, vrtići, bolnice. Zapadni vojni stručnjaci bukvalno ručno koordinišu izvođenje napada visoko preciznim naoružanjem na te ciljeve o kojima sam govorio, čisto civile ciljeve“, rekao je ruski ministar.

foto: Shutterstock

Lavrov naglašava da ruska vojska izvodi udare samo na one infrastrukturne objekte Ukrajine koji su direktno povezani sa organizacijom vojnih operacija ukrajinske vojske.

„Naše snage napadaju samo one infrastrukturne objekte koji su direktno povezani sa organizacijom operacija, na one objekte od kojih zavise aktivnosti ukrajinskih snaga na liniji razdvajanja i unutar ruske teritorije, pre svega imam u vidu Kursku oblast“, naveo je on.

Ministar je ukazao da je situacija oko Kurske nuklearke veoma napeta. Takođe je skrenuo pažnju i na pokušaje Ukrajinaca da izvedu udare na Lenjingradsku, Kalinjinsku i Zaporošku nuklearku.

Kako je rekao, Zaporoška nuklearka je bila „bukvalno na ivici katastrofe“ kada je 11. avgusta, usled ukrajinskog napada, izbio požar koji je značajno oštetio jedan od dva rashladna tornja.

Udari Kijeva na nuklearne elektrane mogu dovesti do nuklearne katastrofe poput černobiljske od koje će stradati pre svih Evropa, rekao je ministar.

Rusija je, kako je rekao, privržena rešavanju ukrajinske krize, što je potvrdio i predsednik Rusije Vladimir Putin, ali na Zapadu nisu spremni za poštenu diplomatiju, već nastoje da Ukrajinu drže u okvirima ultimatuma.

Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: P. P.