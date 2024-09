"TRAMP JE RUSKI ŠPIJUN": Obaveštajac FBI otkrio detalje o divljenju prema Putinu

Donald Tramp se može posmatrati kao rusko sredstvo, ali ne u tradicionalnom smislu aktivnog agenta ili regrutovanog resursa, rekao je obaveštajac Endrju Mekejb, bivši zamenik direktora FBI-ja koji je radio za vreme bivšeg američkog predsednika, prenosi Gardijan.

Upitan u podkastu da li misli da je moguće da je Tramp rusko sredstvo Endrju Mekejb, koga je Tramp otpustio sa mesta zamenika direktora FBI 2018, rekao je: „Da, da“.

Dodao je: „Ne znam da li bih ga okarakterisao kao aktivnog špijuna, regruta na način na koji ljudi u obaveštajnoj zajednici misle o tom terminu.

Ali mislim da nam je Donald Tramp dao mnogo razloga da dovodimo u pitanje njegov pristup problemu Rusije u Sjedinjenim Državama, i mislim da je njegov pristup interakciji sa Vladimirom Putinom, bilo da se radi o telefonskim pozivima, sastancima licem u lice, stvarima koje je javno rekao o Putinu, sve to otvara značajna pitanja“.

foto: Printscreen/CNN

Mekejb je govorio za podkast One Decision, čiji je ko-voditelj Sir Ričard Derlov, bivši šef MI6, britanske obaveštajne službe.

Razgovor, u kojem je Mekejb takođe doveo u pitanje Trampov stav o podršci Ukrajini i NATO-u suočenima sa ruskom agresijom, snimljen je pre debate u Filadelfiji u utorak, u kojoj je Tramp dao kontroverznije komentare.

Tvrdio je Tramp tokom debate da Rusija ne bi izvršila invaziju na Ukrajinu da je on bio predsednik ali nije dao konkretan odgovor na pitanje da li je pobeda Ukrajine u interesu SAD.

„Mislim da je u najboljem interesu SAD da se ovaj rat završi i da se to uradi“, rekao je on. „Pregovarajte o dogovoru“.

foto: EPA Natalia Kolesnikova Pool, Peter Hermes Furian / Panthermedia / Profimedia

Kandidati nisu pitani o nedavnim optužnicama u kojima je Ministarstvo pravde navelo da su pro-Trampovi uticajni ljudi plaćeni da iznose proruske stavove.

Mekejb je bio deo rukovodstva FBI, nakratko kao vršilac dužnosti direktora, tokom istrage o ruskom mešanju u izbore 2016. i vezama između Trampa i Moskve.

Tramp je otpustio Mekejba u martu 2018, dva dana pre nego što je trebalo da se penzioniše.

foto: EPA Cj Gunther

Govoreći za One Decision, Mekejb je rekao:“Morate da postavite neka veoma ozbiljna pitanja o tome, zašto Donald Tramp ima ovoliko divljenje prema Vladimiru Putinu na način na koji nijedan drugi američki predsednik, republikanac ili demokrata, nikada nije“.

Rekavši da ima „veoma ozbiljnu zabrinutost“ zbog mogućnosti drugog Trampovog mandata, Mekejb je rekao da će uvek biti zabrinut zbog sposobnosti Rusije da se meša u američka pitanja.

„Njihova želja je da na neki način izazovu haos ili nestašluk u našem političkom sistemu i to je nešto što se dešava godinama, decenijama i decenijama“.

„Njihov interes da jednostavno poseju haos i podele“.

„Ako to mogu, to je pobeda. Ako zaista mogu da povrede kandidata koji im se ne sviđa, ili pomognu onom koji im se sviđa, to je još veća pobeda“, naveo je Mekejb.

Kurir.rs/Gardijan/Preneo: P. P.

Bonus video:

02:11 TRAMP GOVORI O FANTASTIČNOM PLANU ZA PREKID RATA U UKRAJINI! Srpski glumac iz Njujorka o Trampovom upozorenju na 3. svetski rat!