”„To je veličanstveno, ali nije to nije rat. To je ludilo“, rekao je francuski maršal Pjer Boske o uzaludnosti i bezobzirnoj hrabrosti napada britanske lake brigade protiv utvrđenog ruskog položaja tokom Krimskog rata.

Uz malo preterivanja, skoro isto bi se moglo reći o invaziji Kijeva na rusku provinciju Kursk pre mesec dana.

Operacija je bila smela. Ruski branioci su zatečeni nespremni. Za nekoliko dana ukrajinske snage zauzele su stotine kvadratnih kilometara ruske teritorije i desetine sela i malih gradova.

Operacija je podigla moral ukrajinskih trupa i zemlje u celini, posle višemesečnog napretka Rusije unutar Ukrajine koji je stvorio utisak da Ukrajina gubi rat.

Ruski predsednik je bio ponižen prvom stranom invazijom na rusku teritoriju od Drugog svetskog rata, od strane manje, nenuklearne sile.

Glavnokomandujući ukrajinske vojske, general Aleksandar Sirski, tvrdi da operacija ispunjava svoje ključne ciljeve: sprečavanje Rusije da koristi Kursk kao polazište za ofanzivne operacije, prisiljavanjem Moskve da preusmeri snage sa drugih ratišta i ublažavanje pritiska na 600 milja fronta unutar Ukrajine, i uzimanje zarobljenika koji se mogu zameniti za ukrajinske ratne zarobljenike. Nije iznenađujuće, Putin je osporio ovaj narativ.

On tvrdi da je Moskva preusmerila malo resursa u region Kurska, ali dovoljno da zaustavi napredovanje Ukrajine. On je jasno stavio do znanja da njegov glavni fokus nije trenutno oslobađanje Kurskog isturenog dela, već napretka sa ruskom ofanzivom da zauzme celu Donjecku pokrajinu unutar Ukrajine. Bez obzira na to šta se dešava na terenu, Rusija nastavlja svoj iscrpljujući vazdušni napad na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

Iako bi prava situacija na terenu mogla biti prikrivena maglom rata i namernim dezinformacijama sa obe strane, ono što je jasno je da operacija Kijeva nije ponovo ojačala podršku Zapada, kao što se Kijev verovatno nadao. Zapadni mediji su uravnotežili izveštaje o taktičkim uspesima Kijeva u Kursku sa izveštajima o kontinuiranom napredovanju Rusije na istoku, napominjući da bi ključni logistički centar, Pokrovsk, mogao pasti u ruke Rusije u bliskoj budućnosti. U međuvremenu, Vašington nastavlja da se opire molbama Kijeva da mu dozvoli da koristi američko oružje za duboke udare na Rusiju, a napori da se ojača ukrajinska protivvazdušna odbrana i dalje zaostaju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da je upad na Kursk deo napora da se Putin natera za pregovarački sto i da se istovremeno poboljša pregovaračka pozicija Ukrajine.

Međutim, nema dokaza da se Putin sprema da se ozbiljno upusti u mirovne pregovore. Ako ništa drugo, invazija Kurska je ojačala podršku njegovom nastavku rata. Štaviše, postoje izveštaji da su ukrajinsko-ruski pregovori o ograničavanju udara na energetsku infrastrukturu prekinuti kao rezultat ukrajinske invazije.

Ukratko, sa stanovišta ciljeva Kijeva, upad na Kursk je u najboljem slučaju postigao različite rezultate. Međutim, veća stvar je da je operacija otkrila pogrešnu strategiju. Velike ofanzivne operacije u ovom trenutku samo odvraćaju ograničene resurse Kijeva od onoga što bi trebalo da bude njegov primarni zadatak: stabilizacija linija fronta i zaštita osamdeset odsto međunarodno priznate teritorije Ukrajine koju Kijev sada kontroliše.

Ti koraci su od ključnog značaja za očuvanje nezavisnosti Ukrajine i stvaranje uslova u kojima ona može ozbiljno da započne unutrašnju rekonstrukciju i da preduzme teške društveno-ekonomske i političke reforme koje su joj potrebne da bi unapredila integraciju u evroatlantsku zajednicu. Uspešna integracija će pružiti najbolju garanciju protiv buduće ruske agresije koju Kijev traži. Da, upad na Kursk je bio spektakularan, ali ostaje opasno skretanje sa strategije koju Kijev treba da sprovodi.

