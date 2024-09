OPASNO! RUSIJA UPOZORAVA: NATO pravi planove za slanje vojnika u Ukrajinu

Države NATO-a pripremaju planove za slanje svojih snaga u Ukrajinu s ciljem da primoraju Rusiju na pregovore u skladu sa zahtevima Kijeva, rekao je zamenik ruskog ministra odbrane Aleksandar Fomin u Pekingu.

- Kako bi osigurali uslove u kojima bi na silu naterali Rusiju na pregovore po tzv. kijevskoj formuli, zemlje NATO-a prave planove za slanje svojih snaga u Ukrajinu - rekao je on na Forumu o bezbednosti.

Fomin je istakao da je to opasna igra koja može dovesti do direktnog vojnog sukoba nuklearnih država.

Podsetimo, američki predsednik Džozef Bajden trebao bi danas da razgovara s britanskim premijerom Kirom Starmerom o tome da se Kijevu dozvoli da zapadnim oružjem velikog dometa gađa ciljeve u dubini ruske teritorije.

U Rusiji smatraju da je ta odluka već doneta, a da sada pokušavaju samo da je lepo upakuju kroz medije.

Upotreba zapadnog oružja dugog dometa protiv Rusije značiće direktno učešće zemalja NATO-a u konfliktu u Ukrajini, upozorio je ruski predsednik Vladimir Putin.

- Ako ova odluka bude doneta, to će značiti direktno učešće zemalja NATO-a, SAD i evropskih zemalja u ratu u Ukrajini. To je njihovo direktno učešće. I to, naravno, bitno menja samu suštinu, samu prirodu sukoba. To će značiti da su zemlje NATO-a, SAD i evropske zemlje u ratu sa Rusijom. A ako je to tako, onda ćemo doneti odgovarajuće odluke na osnovu pretnji koje će nam biti stvorene - istakao je Putin.

SVO dobila novu dimenziju

Prema rečima Fomina, posle upada ukrajinskih snaga u Kursku oblast specijalna vojna operacija je dobila novu dimenziju.

- Posle upada ukrajinskih snaga u Kursku oblast početkom avgusta uz podršku zapadnih država, specijalna vojna operacija je dobila sasvim novu dimenziju - rekao je zamenik ruskog ministra odbrane.

Kurir.rs/Sputnjik

