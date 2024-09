Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev prokomentarisao je navode Zapada da se Rusija plaši da upotrebi nuklearno oružje.

- Šta zapadni šefovi i njihov politički establišment, koji su se previše uključili u rat, misle o reakciji naše zemlje na moguće raketne udare „duboko u teritoriju“?

Evo u čemu je stvar: Rusi mnogo pričaju o tome da odgovore oružjem za masovno uništenje, ali ništa ne rade. To su jednostavno „verbalne intervencije“.

Rusi neće preći granicu. Samo su strašni. Oni nemaju koristi od nuklearnog sukoba, mogli bi izgubiti više, uključujući podršku „globalnog juga“. I uopšte, kome je potrebna apokalipsa? Pa, i tako dalje u istom duhu.

Šta reći: nuklearni sukob zaista nikome nije potreban. Ovo je veoma loša priča sa veoma teškim ishodom. Zato do sada nije doneta odluka o upotrebi nuklearnog naoružanja (nestrateškog ili još više strateškog). Iako, iskreno govoreći, za to postoje formalni preduslovi, razumljivi celoj svetskoj zajednici i u skladu sa našom doktrinom nuklearnog odvraćanja. Isti Kursk, na primer.

Ali Rusija je strpljiva. Uostalom, očigledno je da je nuklearni odgovor izuzetno teška odluka sa nepovratnim posledicama.

Međutim, pompezni anglosaksonski idioti ne žele da priznaju jedno: svakom strpljenju dolazi kraj. I na kraju će biti u pravu oni umereni zapadni analitičari koji su upozoravali: „Da, Rusi, najverovatnije, neće ovako odgovoriti... iako još uvek postoji mogućnost. Štaviše, odgovor bi mogao biti korišćenje novih nenuklearnih sistema isporuke.

I to je onda to. Džinovska siva rastopljena mrlja na mestu matičnog grada Rusije . Sranje! To je nemoguće, ali desilo se… - istakao je Medvedev.

