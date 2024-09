- Ako je reč o plovidbi (koja uključuje i daske za veslanje, kanue, kajake, splavove, daske za surfovanje) kada je proglašen 2. i 3. stepen poplava, plovidba je zabranjena zakonom. Ako kapetan plovila prekrši ovu zabranu, on čini prekršaj koji nosi kaznu do 100.000 CZK u prekršajnom postupku ili na licu mesta do 10.000 CZK - rekla je direktorka Državne uprave za plovidbu Klara Nemcova.