Dojče vele navodi da su Fridrih Merc i Markus Zeder izašli danas pred novinare u Berlinu i objavili veliku vest koja se već naslućivala – Merc će biti kandidat konzervativaca za kancelara na izborima naredne godine. I to sa dobrim šansama da zasedne u Kancleramt, jer se konzervativna Unija u anketama kotira kao ubedljivo najjača partija.

To je bilo gorko iskustvo za Zedera jer je bavarski političar bio (i ostao) veoma popularan i ankete su govorile da bi tada dobio trku. No, tada je borba bila otvorena i duga, a sada je Zeder pristao da kandidat bude Merc oko godinu dana pred izbore.

Zeder je poslednji put komentarisao pitanje kandidata za kancelara početkom septembra: „Ne bih se libio da preuzmem odgovornost za našu zemlju“, rekao je on.

To je konkurencija. Merc i Zeder su dva politička alfa-mužjaka. I jedan i drugi su svoje stranke učinili konzervativnijima i doveli ih na svoju liniju.

Do sada su se uvek dogovarali oko zajedničkog kandidata za kancelara. Uglavnom je dolazio iz redova veće CDU. Bavarska CSU je dala kandidata 1980. godine – bio je to legendarni Franc-Jozef Štraus. I potom 2002. godine u liku Edmunda Štojber.

Frankfurtski politikolog Tomas Bibriher vidi izbor kandidata kao „osnovnu odluku od velike važnosti“. To se ne odnosi samo na same partije Unije, već i na ceo partijski sistem, kaže on za DW.