On je, komentarišući razgovore na temu napada na ruske gradove koji se vode na Zapadu, istakao da se za to zalažu ili odlazeći političari, ili zvaničnici koji više ne uživaju veliku podršku naroda.

"Bajden koji je već otišao, pobegao iz predsedničke trke, Šolc koji je faktički izgubio svugde i čija je politička budućnost ravna nuli i Makron kojem građani Francuske takođe nisu pružili podršku – oni danas mogu isprovocirati sukob koji će dovesti do nepovratnih posledica. Mi sa svoje strane treba da učinimo sve kako to ne bi dopustili", objasnio je predsednik Dume.

"A to znači da se NATO u potpunosti uvlači u sukob i postaje njegov učesnik. Razmatranje ovog pitanja može dovesti do najstrašnijih posledica. Zamislite samo o čemu oni razmišljaju. Oni razgovaraju o napadima na naše mirne gradove. Pritom razgovaraju o tome, smatrajući da to njih neće dotaći. To nije tako. Mi ćemo odgovoriti. I mi imamo čime da odgovorimo. Još moćnije oružje stoji spremno", upozorio je predsednik Dume.