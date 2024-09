Prema informacijama do kojih je došla libanska televizijska mreža LBCI, prvi izveštaji ukazuju da je server pejdžera bio izložen sajber pretnji ili napadu, što je dovelo do instaliranja skripte podataka koja je izazvala preopterećenje. To je verovatno dovelo do pregrevanja litijumske baterije, koja je potom eksplodirala, prenosi LBC. Fizička oštećenja koju pretrpi korisnik uređaja mogu biti od teških do manjih, u zavisnosti od toga koji deo tela je izložen kontaktu sa uređajem.