Do predsedničkih izbora u Americi ostalo je svega sedam nedelja, a posle drugog pokušaja atentata na Donalda Trampa koji je uzdrmao naciju i svet otvara se pitanje kako će to uticati na američke glasače, posebno jer je trka za Belu kuću sada veoma drugačija u odnosu na prethodnu .

Kako je to opisao “Skaj njuz”, iako u pitanju nije bila politička arena, ono što se u nedelju popodne dogodilo između pete i šeste rupe na Trampovom golf terenu na Floridi sada je uveliko postalo deo narativa za izbore 2024.

Svega 64 dana nakon što je preživeo jedan atentat, republikanski kandidat za predsednika ponovo se našao na meti, pa je pitanje kako bi to moglo da utiče na njega u anketama postalo urgentno. Svega nekoliko sati posle pucnjave na golf terenu, poslate su poruke Trampovim pristalicama.

Bezbedan sam i dobro - glasila je prva. "Moja rešenost je jača nakon drugog pokušaja atentata”. “Ništa me neće usporiti. Nikad se neću predati. Uvek ću vas voleti zbog vaše podrške. Jedinstvo. Mir”.

Tada je čitav medijski fokus u vezi izbora pao na Trampa, a atentat mu je doneo podsticaj među pristalicama sa kojima je uspostavio snažnu emotivnu vezu, kako piše “Ekonomik tajms”. Prisustvo na društvenim mrežama mu je skočilo nakon tog prvog napada. Nedelju dana nakon incidenta, praćenje na “Instagramu” je poraslo za milion, dostigavši 25,9 miliona pratilaca, u poređenju sa 24, 9 na dan pre pucnjave. To mu je dalo prednost od 51 odsto spram tadašnjeg rivala Bajdena, koji je imao 17,2 miliona pratilaca na “Instagramu”.

Analiza “Viralifta” otkrila je porast od 500 odsto na “Guglu” u pretragama “kako se registrovati za glasanje” u roku od tri dana nakon pucnjave. TOI je pisao da je “neizbrisiv trenutak, koji je u nekoliko sati pretvoren u alatku za kampanju, podstakao njegove pristalice” i da se “očekuje da će ga to vratiti u Belu kuću”.

“Foks njuz” piše da je ovo šokantni preokret u odnosu na Trampovu poziciju u proleće, kad je anketa pokazala da on vodi u odnosu na Bajdena sa 18 poena razlike, 50 spram 32 odsto.

Prvi napad na Trampa je, doduše, okupio njegove pristalice, koje su to nazvali posledicom mržnje njegovih protivnika. Ali, nominacija Harisove kao kandidatkinje demokrata, do koje je došlo ubrzo potom, skrenula je fokus dalje od napada na Trampa. Drugi atentat nije izazvao veliku reakciju kao prvi, piše “Ekonomik tajms”.

Dosadašnje kampanje obeležilo je nekoliko šokova od juna – od Bajdenovog debakla na debati sa Trampom i njegovog povlačenja, do nominovanja Harisove i njene debate sa Trampom (oboje tvrde pobedu da su pobedili) i, naravno, dva atentata na Trampa.

Kako za BBC piše dopisnik iz SAD Entoni Zerčer, političko nasilje postaje nova norma Amerike – ali je i dalje šokantno. Drama koja se odigrala u nedelju možda je šokantna, ali kako je sedam nedelja preostalo do kraja ove predsedničke kampanje, deluje da će sigurno doći do još preokreta, rekao je on.