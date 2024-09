Ovaj portparol nije želeo da kaže kakve informacije su SAD do sada prikupile, niti da kaže da li je, po proceni Vašingtona, Izrael odgovoran za ono što se danas desilo sa pejdžerima u Libanu.

"Ama baš nikakvu procenu nemam da pružim u ovom trenutku", rekao je Miler. On nije želeo da kaže da li će SAD raditi svoju procenu, ali je naznačio da one "prikupljaju informacije na sve načine na koje ih uobičajeno prikupljaju".

"Video sam te izveštaje. Ne želim da govorim o tome kakve bi implikacije mogle da budu pre no što izveštaji budu potvrđeni. Ali zasigurno, kao što je uvek slučaj, pozvali bismo Iran da ne koristi nijedan incident, nijednu nestabilnost kako bi pridodao novu nestabilnosti i pojačao postojeće tenzije u regionu. To je naša poruka Iranu još od 7. oktobra (prošle godine, kada je palestinski Hamas napao Izrael, što je dovelo do rata u Gazi)", rekao je Miler.