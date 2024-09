Zbog straha i predostrožnosti da im izraleske službe ne hakuju mobilne telefone ili im preko njih prate kretanje, pripadnici Hezbolaha su se dovitljivo spustili na nižu tehnološku lestvicu – pejdžere.

To je, ispostaviće se, bila kardinalna greška. Nekoliko stotina pejdžera detonirano je u utorak u isto vreme u različitim oblastima Libana. Više od 4.000 ljudi je povređeno u strašnim eksplozijama, a stradalo je najmanje 12 osoba. Među mrtvima je i devetogodišnja devojčica. Pre samo dva sata, desile su se i nove eksplozije u Libanu, kada je došlo do napada na sahranama juče ubijenih članova Hezbolaha. Informacije o ovom napadu tek pristižu.

Za sve je optužen Izrael, koji se inače nije javno oglasio, a ocene su da je napadom pejdžerima demonstrirana tehnološka nadmoć Izraela. Širom sveta je ostao utisak – impresije i šoka, ali i konfuzije i nejasnoće – kako je izveden napad pejdžerima u isto vreme?

Na ovu temu u emisiji Usijanje govorili su Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, Prof. dr Velibor Stević, pukovnik i Stevan Ignjatović, penzionisani kapetan avijacije.

- Ovo što se dešava je predmet mog interesovanja i čitao sam dosta o izraelskim službama. Do sada sam pronašao da su izraelske službe samo jednom pogrešile. To je bilo kada su jednom prilikom bile nadigrane od strane iranske obaveštajne službe. Došao sam do podataka da je ovo priča koja traje već mesecima. Precizno je razrađena. Oko 5.000 pejdžera tajvanske proizvodnje je prodato Hezbolahu, ali ne samo njima. Zašto pejdžer? Mi se sećamo, naša generacija, a mlađe generacije to možda i ne znaju, da je to aparat na kome vi dobijate poruku kome treba da se javite na fiksni telefon, ili jednostavno pročitate poruku koja vam stigne. Preko njega se odvija jednosmerna komunikacija - rekao je Ignjatović i dodao:

- Izraelci su znajući da su Hezbolasi kupili određenu količinu tih pejdžera shvatili da se nešto može uraditi i oni su nešto i uradili. Postoji eksploziv koji se zove pentraeritritol. To je tetranitrat. Jedan od najmoćnijih eksploziva. To je beli kristalni prah. Izraelci su u svaki od ovih pejdžera na svaku bateriju koja je obična baterija AA3 prikačili 20g ove materije.Došlo je vreme da se to aktivira. Baterija se zagreva i ta toplota detonira prah i dolazi do eksplozije. Svi koji su na vreme osetili da nešto nije u redu sa aparatom, da se isuviše greje i koji su ga odložili od sebe nisu stradali.

Stević je istakao da su najverovatnije podaci o pejdžerima i njihovim vlasnicima došli od insajdera unitar Hezbolaha:

- Nikada obaveštajna služba ne radi samostalno. Svaki obaveštajac ima operativno interesantno lice koje se nalazi tamo gde je tvoje interesovanje. To su u ovom slučaju Hamas, Hezboah i td. To su lica od kojih vi dobijate ono što želite. Nije lako biti obaveštajac. To što se desilo je čist terorizam. Čist teroristički akt. Mi još ne znamo ko je to uradio, ali ko god da je, to je teroristička organizacija.

Kajtez je konstatovao da se rat u savremeno doba vodi svim raspoloživim sredstvima bez ikakvih moralnih ograničenja:

- Savremeni rat je postao totalan i totalitaran. Ovo o čemu razgovaramo se odlično uklapa u tu definiciju. Sve što može koristiti jednoj strani ona to bez ikakvih ograda i moralnih skrupula koristi. Nema tu više nikakvih obzira da li će nastradati dete, da li civil, da li vojnik ili terorista.

