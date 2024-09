- Ovo je domnstracija rada jedne od najboljih obaveštajnih službi na svetu. Kada su Hezbolasi shvatili da treba da pređu sa mobilnih telefona na manje napredna sredstva komunikacije, odmah se sadejstvom diplomatije i službi pojavio čovek koji je nudio dobavljačima Hezbolaha najbolje pejdžere po najprimamljivijoj ceni. Iz tih lukrativnih razloga niko se nije usudio da pogleda kakvi su to uređaji. Ali i da je pogledao, pokazalo se da je nauka u sadejstvu sa sektorom bezbednosti veoma važna. Vidite kakvi su to eksplozivi. To i mi pokušavamo da u sadejstvu sa naučnicima razvijamo sredstva za sajber ratove - rekao je Trifunović.