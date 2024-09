To je rekao ambasador bliskoistočne zemlje u Londonu, Rami Mortada, dodajući da njihove trupe ne bi "mirno posmatrale" ako bi Izrael izvršio invaziju ili "pokrenuo teški vazdušni napad", prenosi The Times.

Rekao je za medije: "Suočavamo se sa svim rizicima potpunog regionalnog sukoba i to je ono što smo neumorno pokušavali da izbegnemo."

"Nadamo se da nećemo doći do toga, jer bi to bila apokaliptična scena za sve. Definitivno je apokalipsa za Liban, ali Liban neće biti jedini koji će pretrpeti u ovom ratu. To nas je nedavna istorija naučila. Zato sve napore treba usmeriti na izbegavanje takvog ishoda."