On je istakao da je američki predsednik Džo Bajden ključna ličnost za ostvarivanje ''plana pobede'', o čemu će, kako je rekao Zelenski, dvojica lidera razgovarati kada se sastanu naredne nedelje u SAD, prenosi Rojters.

On je redovno izveštavao o pripremi plana, ali je dao nekoliko naznaka o sadržaju, ukazujući samo na to da on ima za cilj da stvori uslove prihvatljive za Ukrajinu nakon više od dve i po godine rata u toj zemlji.