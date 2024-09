Izrael tvrdi da su izraelske snage ubile sedam palestinskih militanata u četvrtak, četiri u pucnjavi i tri u vazdušnom napadu na automobil u kojem su bili ljudi koji su pucali na izraelske vojnike. Do petka nijedna militantna grupa nije potvrdila da su među poginulima i njihovi borci.

- Buldožer je pokušao da sruši kuću da bi došao do tela. Nije uspelo. Vojnici su prišli i šutirali i gurnuli tela sa krova, kao što smo videli - Ameed Shehadeh, dopisnik Al-Arabije koji je takođe svedočio , rekao je incident za CNN, a prenosi The Guardian . Rekao je da je četvrto telo bačeno sa susednog krova nekoliko metara ispod.

- Nema vojnog razloga da se to uradi. To je samo varvarski način postupanja sa Palestinskim vlastima - prokomentarisao je Šavan Džabarin, direktor palestinske grupe za ljudska prava Al-Hak, nakon što je pogledao video. Kaže da je snimak šokantan, ali ne i iznenađujući, i da sumnja da će Izrael sprovesti odgovarajuću istragu. Izraelska vojska retko krivično goni vojnike u slučajevima prijavljenih povreda Palestinaca, prema grupama za ljudska prava. Najviše što će se desiti jeste da vojnici budu disciplinski kažnjeni, ali neće biti prave istrage i pravog krivičnog gonjenja - rekao je on.