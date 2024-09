Mi živimo tamo gde su izmurli mamuti, glasi jedan od turističkih slogana Saleharda, grada sa šezdesetak hiljada duša na krajnjem severu ruskog Arktika. U toj kratkoj rečenici sažeta je bogata praistorija, veličanstvena, ali i surova priroda koja je istrebila čak i najjaču životinju kao što je mamut, ali koja svojom lepotom i bogatstvom neumitno privlači najizdržljivije - i ljude i životinje. Tu nema mesta za slabosti i opuštanja. Zimi se temperature spuštaju pedeset stepeni ispod nule, ali to je manji problem od nezaustavljivog vetra - purge, koji ispuni sav prostor takvom žestinom da i po nedelju dana ne može da se izađe iz kuće ili „čume“, tradicionalnog šatora u kojima i dan-danas žive arktički starosedeoci. Igra vetra koji zaglušuje sva čula, vrtoglava piska i iskonska snaga odavno provejavaju ne samo tundrom i beskrajnim ledenim pokrivačem već su svoje mesto još pre mnogo vekova pronašli u mitovima, bajkama i basnama arktičkih naroda.

Mamut! Ta reč u sebi nosi snagu veću od slona, prohujalost vekova i svu težinu života na Jamalu. Salehard je glavni grad Jamalsko-Nenečkog autonomnog okruga, jedini grad na svetu koji se nalazi tačno na polarniku, na šezdeset i šestoj paraleli. Ovde vladaju zima i večiti mrak većim delom godine, zatim slede bele noći, duvaju najjače purge i temperature se spuštaju tako duboko ispod nule da je to ostatku sveta teško za poverovati. U ovakvoj klimi Rusi su, jedini pored Norvežana, izgradili nekoliko velikih gradova. Ruski Murmansk sa skoro 300.000 stanovnika najveći je arktički grad bez premca. Dugo sam boravio na severnoameričkom Arktiku, gde najveći „gradovi“ ne prelaze 5.000 duša. Posetio sam i norveški Noriljsk i Tromzo i bio sam nadomak severnog pola na arhipelagu Svalbard. Nigde nisam video tako lepo uređeno naselje kao što je Salehard. Besprekorno čisto, sa širokim bulevarima, autobuskim stajalištima koja imaju prostorije s grejanjem. Celo naselje kao da je tek našminkano: fasade su nove ili se upravo obnavljaju. Zbog dugih polarnih noći, zgrade su šarene i deluju toplo i veselo. Stigao sam usred arktičkog leta. Po mom dolasku je zabeležena najviša temperatura ikada - 21,5 stepeni! Domaćini mi rekoše da sam toplo vreme doneo iz Srbije, jer je usledio paradoks - srpski septembar postao je hladniji od arktičkog! Dvadesetak arktičkih stepeni nisu isti kao kod nas, pa su jakna i džemper ipak bili obavezni i na tako visokoj temperaturi. Pred kraj mog boravka spustila se severna magla, sve nas obuhvatila, pa su letovi i trajekti tog dana prestali da saobraćaju. Na dalekom severu uvek sve zavisi od vremenskih uslova - svi planovi zavise od otvorenog arktičkog neba.

Za Jamal kažu da je - kraj zemlje! Ili njegov početak? Tek, dalje od Jamala se ne može - tu su ledeni okean i Severni pol. A početak i kraj Jamala, to je nacionalni muzej, ogromno novo zdanje koje se tek širi i rekonstruiše, ali je nezaobilazno u svakoj poseti Jamalu. Samo tu se na jednom mestu mogu videti: originalni ogromni skelet mamuta, mumifikovana beba mamut pronađena u jednom selu i džinovska mumifikovana mamutska noga. Kosti, zubi i rogovi mamuta ređaju se kao nepregledni niz čudesne istorijske slagalice. Ne zna se tačno ni kada su ni zašto mamuti izumrli u većem delu planete pre desetak hiljada godina. Verovatno ih je savladala klima, ljudi su ih previše lovili sladeći se njihovim mesom. Izolovane populacije su preživele najduže baš u Sibiru, možda do pre manje od četiri hiljade godina. To bi značilo da su mamuti trčkarali sibirskim tundrama hiljadu godina posle gradnje piramida u Gizi!