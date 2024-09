Jedan od najbližih saradnika Vladimira Putina, možda čak, kako neki kažu, „čovek broj 2” , bivši dugogodišnji ministar odbrane, a sada aktuelni sekretar ruskog Saveta za nacionalnu bezbednost, Sergej Šojgu, nedavno je otišao. na zanimljivu turneju – posetio je Severnu Koreju, Siriju i Iran. Sve su to zemlje koje podržavaju ruski napad na Ukrajinu, pa mnogi analitičari smatraju da je Šojguova turneja, osim dogovora, zapravo označila početak „institucionalizacije“ koalicije „partnerskih“ država, tj. one koje Rusija smatra saveznicima.

Rusija, kojoj se predviđa „ekonomski pad“ u drugoj polovini 2025. (u ovom trenutku njen BDP je pozitivan, ali inflacija sporo, ali konstantno raste, a rublja je takođe prilično „siromašna“) , praćen teškoćama u proizvodnji oružja i manjkom radne snage od nekoliko miliona ljudi, to želi da nadoknadi na drugim stranama.

Severna Koreja je sa Rusijom potpisala sporazum da će joj u slučaju napada na jednu zemlju, druga priskočiti u pomoć. Ne znamo kako je sporazum funkcionisao nakon napada ukrajinske vojske na Kursku oblast, ali do tada je Severna Koreja isporučila Rusiji svoje balističke rakete dugog dometa do 900 kilometara (netačne, ali veoma destruktivne) i „milionske komada“ razne municije. Sporazum je bio važan Pjongjangu zbog situacije u regionu, jer s vremena na vreme ispaljuje projektile u Japansko more i provocira Južnu Koreju. Očekuje se da će Severna Koreja nastaviti da snabdeva Rusiju municijom i oružjem.