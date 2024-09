Roberson, koji je inače autističan, osuđen je na smrt u Teksasu 2022. godine zbog, kako se navodi, "nasilnog drmanja do smrti" njegove dvogodišnje ćerke Niki, piše Gardijan. Njemu je pogubljenje zakazano za 17. oktobar, a ako do njega dođe, on će biti prva osoba u SAD koja je pogubljena na osnovu "sindroma potresene bebe" - medicinske hipoteze iz 1970-ih koja je naširoko razotkrivena kao netačna.