"Ono što me zabrinjava je mogućnost da se Liban pretvori u drugu Gazu", rekao je Gutereš za Si-En-EN (CNN) u vreme kada se u Njujorku otvara nedelja godišneg zasedanja Generalne skupštine UN.

"Za mene je jasno da dve strane nisu zainteresovane za primirje. I to je tragedija jer to je rat koji treba da prestane", rekao je on za CNN.