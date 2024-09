- Svakako da nije pokazala inferiornost, bez obzira na to šta tvrde mnogi analitičari. Trebalo bi makar malo poznavati taktiku koju Rusija kroz istoriju demonstrira već vekovima. Moje mišljenje je da je to zamka u koju je uvučena vojska Ukrajine i izginuće sve to što je ušlo na taj prostor, to je 15.000 vojnika koji se na žalost neće vratiti kući. Zaista mislim kada kažem na žalost. Jednostavno, Ukrajina ne može da odbrani ni deo svoje teritorije, a kamoli celu, bez obzira što je pomoć za nju relativno jaka, iako je prepolovljena. Situacija je na žalost takva, bez obzira na to šta mediji prikazuju, da ukrajinski narod gine, svakako gine i ruski, ali šest puta manje. Rusija ne ratuje snagom kojom bi mogla, već je oprezna, spremna i na drugačija sukobljavanja, kada govorimo o Finskom zalivu, Baltiku... To je jednostavno, uz Ameriku, najozbiljnija vojska sveta, sa dugom tradicijom i najškolovanijim stratezima.