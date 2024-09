- Mislim da smo zaglavljeni u tom ratu, osim ako ja budem predsednik. Ja ću to završiti, pregovaraću i izvući ću nas. Moramo da izađemo, a Bajden govori da "nećemo to učiniti dok ne pobedimo". Šta se dešava ako Rusija pobedi? To je ono što oni rade - vode ratove. Kao što mi je neko rekao pre nekoliko dana: pobedili su Hitlera i Napoleona. To je ono što oni rade - bore se. I nije prijatno - naglasio je Tramp.