Obraćajući se na događaju na temu „Inicijativa za globalni razvoj podržava globalni jug – Kina na delu“, Vang, takođe član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je da je tokom protekle tri godine od početka GRI-a, došlo do pomaka, od kineskog predloga do međunarodnog konsenzusa, i od koncepta saradnje pa do zajedničkih akcija, što je doprinelo da kineska rešenja budu implementirana u Agendu Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2030.godine.