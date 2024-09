- Ako malo analiziralo ratove koje je Izrael vodio, videćemo da dosta pažnje pridaje svom ljudskom resursu, dakle zaštiti svojih ljudi, a najviše gubitaka su imali u Prvom arapsko-izraelskom ratu, a tu je bilo 7.000 gubitaka. Recimo, u šestodnevnom ratu protiv Iraka, Sirije, Jordana, imali su 700 poginulih, dok su ovi sa druge strane imali 21.000. Hoću da kažem da Izrael nema luksuz da podnese velike žrtve, zato oni prevashodno koriste nadmoć u tehnici i naoružanju, idu sistemom spržene zemlje, dakle ruše sve, kako bi vojnik stao na vrelu zemlju. Konfiguracija terena Libana je vrlo specifična, deli je jedan planinski masiv koji deli Liban na istočni i zapadni, a to je masivno da se na vrhu vide glečeri, to je više od 3.000 metara nadmorske visine. On deli zapadni deo Libana, koji je pustinja, a istočni deo je mediteranska klima, bogati deo, oni su dugo godina bili pod Francuskom kolonijom, ima dosta te kulture tamo, znamo i za njihove specijalitete. Tako da, ako bi se Izrael vrznuo pešadijski, ići će da oslobodi tih 40 kilometara te zone oko svoje teriotrije, kako bi zaštitio svoje doseljenike na severu Izraela. Međutim, nisam siguran, iako imaju 2.200 tenkova, to bi bio asimetričan rat. Velika je razlika između Hezbolaha i Hamasa, nisam siguran da bi se Izrael usudio dok ne odradi omekšavanje terena, odnosno pravljenje vrele zemlje.

- Ovo je bila stručna analiza vojnog aspekta, oko terena, vojnih mogućnosti za izvršenje kopnene invazije, kao i rizici o ljudstvu. Oko takve avanture se postavlja pitanje koliko bi ljudi stradalo i da li je to vredno toga, kao i to da li je Izrael spreman na rat kopnenih snaga, tu nema dileme oko velikih žrtava. Neki stručnjaci govore da ne bi bilo povoljno ni da Izrael tenkovima uđe na teritoriju Libana, jer bi to bio prevelik gubitak tehnika, a to sve samo kako bi oslobodili desetak kilometara tampon zone u zaštiti svojih doseljenika. To je veliko pitanje koje pažljivo razmatraju stručnjaci u Izraelu. To nije Gaza, nije sudar sa Hamasom, ovo je nešto dalje, veća kriza na Bliskom Istoku, videćemo kako će se ta kriza odraziti i na to podnevlje, ali i na čitavu planetu, ali mislim da neće doći do eskalacije širih razmera koja potencijalno postoji kao mogućnost.