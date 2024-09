To navodi Dojče vele (DW) koji ocenjuje da će na izborima političke karte će biti ponovo pomešane. A to će se verovatno odnositi na narednih pet godina, jer toliko traje pun zakonodavni period u Austriji.

„Neka bude volja vaša", obećava desničarski populista Herbert Kikl na predizbornim plakatima širom zemlje. Svojim biračima poručuje da želi da postane „narodni kancelar". To je izraz koji je koristio i Adolf Hitler, iako Kikl negira bilo kakvu namernu aluziju.

Van der Belen je unapred jasno stavio do znanja da ne bi imenovao Kikla za kancelara. Dakle, mandat za formiranje vlade možda neće nužno pripasti pobedniku izbora.

Međutim, poslednja istraživanja javnog mnjenja pred izbore pokazala su da je razlika između FPÖ i ÖVP samo jedan do dva procenta. To bi moglo biti i zbog razorne poplave koja je pre skoro dve nedelje preplavila velike delove zemlje.

Za aktuelnog kancelara Nehamera to je bila prilika da se predstavi kao odlučan krizni menadžer. FPÖ to sigurno nije išlo u prilog, smatra politikolog Filcmajer. Sve do poplave, tema migracija, ključna tema za FPÖ, dominirala je predizbornom kampanjom.